Jeff Brazier craint que son fils Bobby ne poursuive son passage à Love Island après le succès télévisé de Jade Goody

Jeff Brazier a révélé qu’il ne serait pas heureux si son fils aîné Bobby s’engageait dans une carrière dans la télé-réalité.

Le présentateur de télévision, 41 ans, partage deux fils de son ancienne relation avec la star décédée de Big Brother Jade Goody.

Et tandis que lui et sa défunte épouse ont connu un énorme succès grâce à leurs passages à la télévision, Jeff ne peut s’empêcher de s’inquiéter pour Bobby, 17 ans, et Freddie, 16 ans, s’ils devaient se mettre sous les feux de la rampe.

Le fier papa espère que ses fils dévieront des émissions telles que Love Island dans le but de « faire mieux » que leurs parents.

Alors que le fils aîné de Jeff, Bobby, a déjà signé avec l’agence de mannequins Unsigned Group et a même marché sur la piste pour Dolce et Gabbana pour Semaine de la mode de Milan L’année dernière, il craint toujours que le bel adolescent puisse se laisser entraîner dans le monde de la télé-réalité.







S’ouvrant sur ses inquiétudes, Jeff a déclaré au Sun: «Est-ce que j’ai déjà eu une conversation avec Bobby sur ce qu’il va faire et complètement inquiet du fait qu’il pourrait vivre quelque chose comme ce que moi ou sa mère a fait? Ouais. J’ai passé beaucoup de temps à m’inquiéter à ce sujet.

Quand il s’agit de son fils choisir entre une carrière de mannequin et une carrière à la télévision, Jeff a admis: «Nous avons eu la conversation tant de fois. Il est très évident que je préfère, mais ce n’est pas moi qui prends la décision. Ce serait effrayant.







Jeff a récemment déclaré au Mirror qu’il espérait que la célébrité serait gentille avec son fils alors qu’il gagnait de plus en plus de reconnaissance dans l’industrie.

« J’espère juste que tout le monde est gentil, j’espère qu’il prend soin de lui et prend de bonnes décisions et qu’il a toujours été pour lui d’avoir une compétence et un talent pour développer ces choses », a-t-il déclaré.







Jeff est devenu célèbre après avoir participé à l’émission de téléréalité Shipwrecked de Channel 4 en 2001, et en 2004, il a remporté la série The Farm de Channel 5.

Pendant ce temps, sa défunte épouse Jade est devenue un nom familier après son apparition sur Big Brother en 2002.