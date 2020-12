La société spatiale de Jeff Bezos, Blue Origin, emmènera la première femme à la surface de la lune, a déclaré vendredi le milliardaire alors que la NASA s’approche de la décision de choisir ses premiers atterrisseurs lunaires de construction privée capables d’envoyer des astronautes sur la lune d’ici 2024.

« Ce (BE-7) est le moteur qui emmènera la première femme à la surface de la Lune », a déclaré Bezos dans un message sur Instagram avec une vidéo du test du moteur cette semaine au NASA Marshall Space Flight Center à Huntsville, Alabama. Le moteur BE-7, développé par Blue Origin depuis des années, a totalisé 1 245 secondes de temps de tir d’essai et alimentera l’atterrisseur lunaire du système d’atterrissage humain de l’équipe nationale de la société.

Blue Origin dirige une «équipe nationale» en tant que maître d’œuvre qu’elle a réunie en 2019 pour aider à construire son atterrisseur Blue Moon. Cette équipe comprend Lockheed Martin Corp, Northrop Grumman Corp et Draper. Blue Origin a rivalisé pour des contrats gouvernementaux lucratifs ces dernières années et est en concurrence avec le milliardaire rival Elon Musk’s SpaceX and Dynetics, propriété de Leidos Holdings Inc, pour remporter un contrat pour construire le prochain système d’atterrissage lunaire humain de la NASA pour transporter les humains sur la lune dans le prochain décennie.

En avril, la NASA a attribué un contrat de développement d’atterrisseur lunaire à l’équipe de Blue Origin d’une valeur de 579 millions de dollars, ainsi qu’à deux autres sociétés: SpaceX, qui a reçu 135 millions de dollars pour aider à développer son système Starship et Dynetics, propriété de Leidos, qui a remporté 253 millions de dollars. La NASA est sur le point de choisir deux des trois sociétés « début mars » 2021 pour continuer à construire leurs prototypes d’atterrisseur pour des missions avec équipage sur la Lune à partir de 2024, a déclaré une porte-parole de l’agence.

Mais la maigreur des fonds pour les systèmes d’atterrissage mis à la disposition de la NASA par le Congrès, ainsi que l’incertitude quant aux vues de l’administration Biden sur l’exploration spatiale, ont menacé de retarder la décision de la NASA de faire progresser les contrats d’atterrissage lunaire.