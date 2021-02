Jeff Bezos vu se détendre sur un yacht avec sa petite amie Lauren Sanchez en vacances à Cabo après avoir quitté son poste de PDG d’Amazon

JEFF Bezos a été aperçu en train de se détendre sur un yacht avec sa petite amie Lauren Sanchez lors de leurs vacances de luxe à Cabo après avoir quitté le poste de PDG d’Amazon.

Vêtus d’un short de bain bleu, d’une chemise à manches courtes et d’un chapeau de paille, le gourou de la technologie très riche et Sanchez, vêtus d’un bikini rouge, ont atterri à Cabo San Lucas, au Mexique.

Bezos, 57 ans, a annoncé début février qu’il quitterait ses fonctions de PDG d’Amazon alors que la société annonçait des bénéfices records.

Amazone dit qu’Andy Jassy remplacera Bezos en tant que PDG au troisième trimestre de cette année.

L’entreprise vaut maintenant 1,6 billion de dollars, en partie grâce au succès des échanges au cours de verrouillages de coronavirus.

Lauren Sanchez est une présentatrice américaine primée aux Emmy Awards et la petite amie du départ Patron d’Amazon Jeff Bezos.

Le joueur de 51 ans et Bezos ont traversé deux années tumultueuses depuis leur sortie en couple.

On pense que Lauren et Jeff Bezos ont une aventure depuis janvier 2018 et une photo a émergé d’aussi loin qu’en avril 2018 d’eux en train de savourer un repas ensemble.

Le 10 janvier 2019, il a été affirmé que le milliardaire Bezos avait secrètement vu Sanchez.

L’affaire a été révélée lorsque Bezos a accusé le National Enquirer de l’avoir fait chanter dans un article de blog infâme en février 2019.

On pense également que Bezos a annoncé le divorce de son épouse MacKenzie, estimant que des photos de lui et de Sanchez pourraient bientôt être rendues publiques.

En février 2019, Bezos les a dénoncés en réponse au « chantage » de The National Enquirer.

Ils se fréquentent publiquement depuis que le divorce de Bezos a été finalisé en avril 2019.

Depuis qu’il est devenu public, le couple a été photographié au bord de la cour à Wimbledon et se détendre sur un yacht de luxe au large de l’île francophone des Caraïbes de Saint-Barth.

En décembre 2019, Bezos aurait organisé à Sanchez une fête du 50e anniversaire fastueuse impliquant un dîner privé ainsi qu’une fête avec des invités tels que Katy Perry, Orlando Bloom et Timothée Chalamet.

Bezos a décidé de quitter son poste de patron d’Amazon près de trois décennies après avoir fondé l’entreprise en 1994.

Il l’a transformé d’une librairie en ligne en le plus grand détaillant en ligne du monde.

Le 2 février 2021, l’annonce choc a été faite qu’après avoir amassé des milliards pendant la coronavirus pandémie, Bezos sera remplacé par Andy Jassy plus tard cette année.

Cela libérera une partie de son temps pour d’autres choses – comme profiter de vacances en peluche avec sa petite amie.

Bezos a écrit: «Être le PDG d’Amazon est une responsabilité profonde, et c’est consommant.

« Quand vous avez une responsabilité comme celle-là, il est difficile d’attirer l’attention sur autre chose. »

Bezos possède des propriétés à travers les États-Unis, dont plusieurs dans certaines des villes les plus chères.

Le PDG d’Amazon a une valeur nette estimée à 195 milliards de dollars, alors que la valeur de son entreprise a augmenté pendant la pandémie.