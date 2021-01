Jeff Bezos demande au frère de sa petite amie de payer ses 1,7 million de dollars de frais juridiques, après avoir défendu avec succès une poursuite en diffamation.

Bezos, la personne la plus riche du monde avec une valeur nette de 193 milliards de dollars selon Forbes, a été poursuivi par Michael Sanchez en février 2019.

Sanchez, un agent talentueux d’Hollywood, 54 ans, a accusé Bezos, 57 ans, et son consultant en sécurité, Gavin de Becker, de nuire à sa réputation en disant aux journalistes qu’il avait divulgué des photos nues à The National Enquirer.

En novembre, le juge John P. Doyle de la Cour supérieure du comté de Los Angeles a rejeté l’affaire, affirmant que les allégations de Sanchez reposaient largement sur des ouï-dire.

Jeff Bezos et Lauren Sanchez sont vus en janvier 2020. Leur relation a été révélée par The National Enquirer en janvier 2019

Michael Sanchez, un agent de talent hollywoodien, était la source du rapport, a déclaré AMI

Bezos, dans ses documents judiciaires, a déclaré qu’il n’avait jamais accusé Sanchez d’avoir divulgué les photos.

Vendredi, le fondateur d’Amazon – qui participe à un échange de va-et-vient avec Elon Musk pour le titre de personne la plus riche du monde – a demandé à Sanchez de payer ses frais juridiques.

En vertu d’une loi californienne connue sous le nom de statut anti-SLAPP, un défendeur victorieux a le droit de se faire rembourser ses frais de justice par le plaignant.

Bezos, dans son dossier de vendredi, a déclaré que Sanchez avait trahi sa sœur, et lui, en vendant leurs communications privées au tabloïd pour 200000 dollars.

Bezos l’a accusé d’avoir ensuite doublé son action en intentant une action en justice, dans le but de harceler Bezos dans un règlement « en menaçant la découverte et la divulgation publique de questions privées ».

L’avocat de Sanchez, Tom Warren, a déclaré à Bloomberg – qui a annoncé pour la première fois le dépôt de vendredi – que la demande du milliardaire était « grotesque ».

« La demande d’honoraires de M. Bezos est obscène, voire grotesque, à plusieurs niveaux », a-t-il déclaré.

En novembre, Warren a déclaré que Sanchez avait l’intention de faire appel de la décision du juge Doyle.

« Nous sommes respectueusement en désaccord avec la décision du tribunal de première instance et nous sommes impatients de faire valoir les allégations de M. Sanchez en appel », avait-il déclaré à l’époque.

Il n’était pas clair s’ils avaient toujours l’intention de faire appel.

Patrick Whitesell, Lauren Sanchez et Jeff Bezos lors d’une soirée hollywoodienne en décembre 2016

Jeff et MacKenzie Bezos à la soirée post-Oscars de Vanity Fair en mars 2018

La rupture familiale remarquable a commencé en janvier 2019, lorsque le magazine tabloïd a révélé la liaison entre Bezos et Lauren Sanchez, qui étaient tous deux encore mariés à l’époque – bien qu’elle ait été séparée de son mari, Patrick Whitesell, directeur de l’agent de talent hollywoodien.

Le 9 janvier, Bezos et sa femme de l’époque, MacKenzie, parents de quatre enfants, ont annoncé qu’ils divorçaient après 25 ans de mariage.

La prochaine édition imprimée de l’Enquirer n’était pas prévue pour plusieurs jours, et ses éditeurs, selon le Wall Street Journal, ont précipité l’histoire de Bezos en ligne ce soir-là et en version imprimée avec un titre: «BEZOS» DIVORCE! Les photos trompeuses qui ont mis fin à son mariage.

Le magazine a imprimé des SMS et des photos du couple en public, mais pas les photos nues.

Donald Trump, qui a une fureur de longue date contre Bezos pour son journal, le Washington Post, et son entreprise, a tweeté le 13 janvier: « Je suis désolé d’apprendre la nouvelle de la chute de Jeff Bozo par un concurrent dont les reportages, je comprends , est beaucoup plus précis que les articles publiés dans son journal de lobbying, l’Amazon Washington Post.

Bezos a demandé à de Becker de rechercher qui avait divulgué les messages texte.

Le PDG de la société mère du journal AMI, David Pecker, a été furieux de l’enquête et a envoyé un e-mail à Bezos – via l’avocat de Becker – le 5 février 2019, menaçant de publier dix photos nues et autrement personnelles à moins que l’enquête sur la source de la images a été annulée.

Bezos, le 7 février 2019, a appelé le bluff de Pecker et a publié le courrier électronique dans son intégralité, affirmant qu’il refusait d’être soumis à un chantage.

Sanchez a insisté avec véhémence sur le fait qu’il n’avait pas divulgué les photos, affirmant au Washington Post le 29 février 2019 qu’il n’avait pas transmis les photos à AMI.

‘Jamais dans un million d’années je ne pourrais donner à Jeff [naked] pix à AMI parce que je ne les ai jamais eues », a-t-il déclaré.

«Si AMI en a, ils viennent des autres. Période.’

Sanchez a insisté sur le fait qu’il n’avait pas fourni les dix photos nues et autrement personnelles

Lauren Sanchez et Jeff Bezos ont enquêté de manière agressive sur The National Enquirer

Cependant, Sanchez n’a pas nié avoir remis les SMS des couples au magazine et a déclaré au Post qu’il refusait de « dignifier » une réponse « des frottis sans fondement » selon lesquels il avait fourni les textes.

Sanchez a affirmé que les enquêteurs fédéraux avaient constaté qu’il n’avait aucun cas à répondre concernant les images divulguées.

« Une fois que les enquêteurs du FBI et d’Amazon m’ont autorisé à ne jamais posséder les images utilisées pour faire chanter Jeff, j’ai pensé que j’aurais au moins des excuses privées », a-t-il déclaré.

«Mais Jeff et Lauren n’ont pas regardé en arrière.

«J’ai été jeté sous le bus. Malheureusement, il est probable que la prochaine fois que je les verrai, ce sera au tribunal.

Lauren et Michael Sanchez, élevés au Nouveau-Mexique, étaient des alliés et amis proches

AMI a publié une déclaration publique en mars 2019 disant que c’était Sanchez qui les avait informés de l’affaire et avait « fourni tous les documents » pour l’enquête.

Sanchez a admis dans son procès qu’il avait « aidé » l’histoire dans le but de contrôler le récit sur la relation de sa sœur.

En mars 2020, Sanchez a déposé une autre plainte, celle-ci contre AMI, les accusant également de le diffamer.

Sanchez a fait valoir que ce sont les saoudiens qui ont piraté le téléphone de Bezos et ont divulgué les photos, en représailles aux reportages agressifs du Washington Post sur le meurtre du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi.

AMI a rejeté l’affaire comme étant ridicule.

« Le dépôt de M. Sanchez est sa dernière tentative d’ignorer la vérité et de réécrire l’histoire », ont-ils déclaré dans un communiqué.

« Le fait, comme nous l’avons soutenu tout au long, est que M. Sanchez a vendu au National Enquirer l’histoire de l’affaire secrète de sa sœur et était la seule source de ses reportages.

« Son procès frivole souligne sa véritable motivation, sa propre cupidité. »