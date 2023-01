Jeff Bezos va vendre le Washington Post pour acheter une équipe de football américain : rapport

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, est susceptible de vendre le journal américain Washington Post pour racheter l’équipe de football Washington Commanders, selon le New York Post.

Le Washington Post serait mis en vente par un prétendant logique, qui a l’intention de soumettre une proposition, selon une source ayant une connaissance directe de la question. La source a refusé d’identifier le prétendant. Un deuxième acheteur et vendeur de journaux a affirmé avoir entendu des rumeurs selon lesquelles la publication pourrait être à vendre.

Cependant, selon plusieurs médias, un porte-parole de Bezos a déclaré que le Washington Post n’était pas à vendre. Un porte-parole du journal, dont le propriétaire, News Corp, possède également le New York Post, a également déclaré que le journal n’était pas à vendre.

Bezos a notamment acheté le Washington Post en 2013 pour 250 millions de dollars. Le New York Post a rapporté que Bezos “cherchait à ouvrir la voie” pour obtenir les commandants du propriétaire assiégé Dan Snyder.

Selon certaines informations, les commandants, qui ont remporté trois Super Bowls, soulevant le trophée Lombardi en 1983, 1988 et 1992, sont considérés par leurs investisseurs potentiels comme une franchise géante endormie sur un marché majeur.

Selon des informations, Bezos est confronté à des problèmes parce que le propriétaire en difficulté des Commanders, Dan Snyder, est toujours en colère contre la série d’expositions de l’illustre journal exposant une culture de gestion toxique au sein de l’équipe, où des patrons, dont Snyder, seraient responsables d’avoir permis le harcèlement sexuel.

Pendant ce temps, Front Office Sports, une marque médiatique multiplateforme qui couvre l’influence du sport sur les affaires et la culture, a rapporté que Bank of America, embauchée par Snyder pour vendre aux enchères les commandants, “continue de courtiser Bezos – même s’il y a des indications que Snyder ne le fait pas”. Je ne veux pas vendre” au fondateur d’Amazon, a rapporté le New York Post.

Les commandants ont apparemment accepté les offres de premier tour d’acheteurs potentiels la semaine dernière, mais Bezos, qui aurait été en négociations avec Jay-Z pour former un partenariat de rachat, n’en faisait pas partie.

Bezos a déclaré publiquement que posséder un journal n’a jamais été son objectif. Afin d’assurer la stabilité financière et de stimuler l’expansion en ligne, Bezos a été persuadé d’acheter le Post par son ancien propriétaire Donald Graham en 2013.

De plus, Bezos a affirmé à maintes reprises que le football était son sport préféré, mais n’a pas déclaré publiquement s’il souhaitait ajouter une équipe de la Ligue nationale de football (NFL) à son établissement.

Malgré une expansion rapide sous Bezos avec une couverture massive, le journal prévoyait apparemment de perdre de l’argent en 2022 après des années de bénéfices alors que la diffusion diminuait après la fin de l’administration Trump.

Si Bezos fait une offre pour l’équipe, ce sera un test intrigant pour les Snyders compte tenu de son énorme richesse et de son pouvoir d’achat.

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, qui fait partie des personnes les plus riches du monde, a révélé en novembre ce qu’il comptait faire de sa fortune de plusieurs milliards de dollars.

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine CNN, le milliardaire a déclaré qu’il prévoyait de faire don de la majorité de sa fortune à des causes caritatives de son vivant.

