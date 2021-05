Jeff Bezos sera propriétaire d’un méga yacht de luxe d’une valeur de 500 millions de dollars doté d’un yacht et d’un héliport

L’homme d’affaires multi-milliardaire américain Jeff Bezos semble investir ces jours-ci dans des articles ultra-luxueux. Le fondateur et PDG d’Amazon aurait acheté un yacht de 500 millions de dollars qui aurait apparemment besoin de son propre yacht d’assistance. Le monde des milliardaires peut dérouter la plupart d’entre nous et ceux qui travaillent pour Amazon sous mauvaises conditions au milieu des retombées de Covid-19. Cependant, pour Bezos, 2020 a été l’une des années les plus rentables pour l’homme qui a gagné 75 milliards de dollars.

Selon un rapport de Bloomberg, Bezos a investi dans son projet personnel baptisé Y721 et le yacht de luxe est en construction aux Pays-Bas, également connu comme la Mecque de la construction de bateaux pour les milliardaires du monde entier. Le yacht mesurera 127 mètres de long et comprendra plusieurs ponts et trois énormes mâts. En raison des voiles, le navire en lui-même n’aura pas d’hélisurface, mais un yacht de soutien séparé qui comprendra un héliport.

Lauren Sanchez, partenaire et présentatrice de nouvelles de Bezos, est pilote d’hélicoptère.

Bezos, qui vaut environ 200 milliards de dollars, coûtera également 50 millions de dollars par an pour les coûts du bateau de luxe.

Avec le minimum de détails disponibles à ce jour, le yacht sera très probablement inspiré du Black Pearl de 106 mètres, qui est également actuellement le voilier le plus grand et le plus avancé technologiquement au monde.

Selon un rapport d’Inequality.org entre le 18 mars 2020 et le 12 avril 2021, la richesse totale des milliardaires américains a augmenté de 1,62 billion de dollars, soit 55%, passant de 2,95 milliards de dollars à 4,56 billions de dollars. Alors que pour Bezos seul, sa valeur nette a augmenté de près d’un «double centi-milliardaire», près de 197 milliards de dollars, soit une hausse de 74% au cours des 13 derniers mois.

le rapport mentionne que s’il était toujours marié à son ex-épouse, MacKenzie Scott, ils auraient valu environ 60 milliards de dollars supplémentaires, faisant du couple une valeur nette d’un quart de billion de dollars.

nom du projet Y721 – sera aussi longtemps que la grande pyramide de Gizeh est haute et chargée de trésors à la pointe de la technologie, y compris une piscine sur le pont et un cinéma « ambiant », le tout contribuant à un prix rumeur d’environ 500 millions de dollars.

Mots clés:

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici