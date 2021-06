Jeff Bezos s’envolera dans l’espace le mois prochain à bord d’une fusée construite par son entreprise – RT USA News

Le fondateur et PDG d’Amazon, Jeff Bezos, rejoindra le premier vol en équipage de sa société spatiale, Blue Origin, avec son jeune frère. Le lancement est prévu pour le 20 juillet.

Aller dans l’espace était « une chose que j’ai voulu faire toute ma vie, » Bezos a déclaré dans une courte vidéo sur son compte Instagram. « C’est une aventure. C’est un gros problème pour moi.

Le clip présente le moment où le milliardaire a demandé à son jeune frère, Mark Bezos, de se joindre au vol.

« Es-tu sérieux? » Mark Bezos, pompier volontaire et co-fondateur de la société de capital-investissement HighPost Capital, s’interroge.

« Je suis. je pense que ce serait significatif [to] avoir mon frère là-bas, Jeff Bezos répond, tout en arborant un chapeau de cowboy et des lunettes de soleil.

Le lancement de la capsule à six places New Shepard sera le premier vol en équipage de Blue Origin. Au cours de son voyage de 11 minutes, le vaisseau spatial devrait atteindre plus de 97 km au-dessus de la Terre.

Un siège à bord du New Shepard sera mis aux enchères en ligne le 12 juin, les bénéfices étant reversés à l’association caritative de Blue Origin, le Club for the Future, qui promeut la recherche en STEM.

L’homme le plus riche du monde, selon le magazine Forbes, Bezos quittera ses fonctions de PDG d’Amazon le 5 juillet, deux semaines avant le vol prévu.





