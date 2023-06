Jeff Bezos se lie avec les enfants de Lauren Sanchez sur le yacht italien – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Backgrid/MEGA

Jeff Bezos59 ans, a soigné sa fiancée Lauren Sanchez, 53 ans, et ses futurs beaux-enfants à une journée amusante en Italie le lundi 12 juin. Le couple, qui s’est fiancé en mai, est arrivé par hélicoptère sur le pont de l’énorme nouveau yacht Koru de Jeff à Portofino. Ils ont été rejoints par les trois enfants de Lauren issus de relations antérieures. Elle partage son fils Nikkō22 ans, avec l’ancien bout serré de la NFL Tony Gonzálezet fille Aliénor15 ans et fils Eva16 ans, avec son ex-mari, agent d’Hollywood Patrick Whitesell.

Jeff, Lauren et les enfants de Lauren ont été photographiés arrivant sur le yacht, où ils ont déjeuné sur le pont. Le fondateur d’Amazon, qui a lui-même quatre enfants avec son ex-femme, MacKenzie Scott, était vêtue d’une chemise à manches courtes bleu marine et d’un jean en denim, tandis que Lauren portait une magnifique robe noire. Les deux stars portaient des lunettes de soleil et Lauren portait un sac à main rouge à la main. La future épouse de Jeff semblait également porter son énorme bague de fiançailles au doigt pour la journée du bateau. Le couple n’a toujours pas fait d’annonce officielle concernant leurs fiançailles.

De nombreuses publications ont rapporté le 22 mai que Jeff et Lauren étaient fiancés. À l’époque, Jeff et Lauren étaient en vacances dans le sud de la France, vivant et faisant la fête sur son yacht de 500 millions de dollars lorsqu’ils n’assistaient pas au Festival de Cannes. Le couple a assisté à la première d’Apple Original Films’ Les tueurs de la fleur de lune avant de côtoyer une partie de l’élite du cinéma. Un bijoutier a dit Page 6 que la bague de fiançailles de Lauren pèse plus de 20 carats.

La relation du couple est devenue publique en janvier 2019, peu de temps après que Jeff et son épouse de l’époque, Mackenzie, 53 ans, ont annoncé qu’ils mettaient fin à leur mariage de 25 ans. Au moment de la scission, il a été rapporté que Jeff et Lauren avaient commencé à se fréquenter dans la seconde moitié de 2018, alors que Lauren était en train de divorcer. son Patrick, alors mari. Jeff et MacKenzie ont finalisé leur divorce en avril 2019, MacKenzie repartant avec 35,6 milliards de dollars.

Il y a eu des discussions sur le fait que Jeff et Lauren se soient fiancés pendant un moment avant que Jeff ne propose finalement. « Il est vraiment drôle », a déclaré Lauren WSJ lors de la discussion de la romance du couple. « Il me fait rire tout le temps. Il peut être maladroit. Il est si heureux, il m’inspire chaque jour, il fait de moi une meilleure personne chaque jour ; c’est l’humain le plus aimant que je connaisse.

