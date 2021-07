Jeff Bezos se lance dans l’espace

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, s’envole directement vers la frontière de l’espace. Si tout se passe bien, le milliardaire – transporté dans une fusée construite par sa compagnie de vol spatial Blue Origin et accompagné de trois autres touristes spatiaux – rejoindra un nombre restreint mais croissant de personnes qui ont voyagé dans l’espace mais ne sont pas des astronautes professionnellement formés.

Le voyage prévu de Bezos est un gros problème pour Blue Origin – bien que sa fusée New Shepard, du nom du premier Américain à visiter l’espace, Alan Shepard, ait déjà effectué 15 vols d’essai réussis. Mardi sera la première fois que la fusée transportera des humains dans l’espace. Mais plus important encore, le voyage signale que l’ère du tourisme spatial civil est officiellement arrivée – ou du moins pour les très riches.

Le 11 juillet, Richard Branson, compatriote milliardaire et fondateur de la société de tourisme spatial Virgin Galactic, a battu Bezos à la frontière de l’espace lorsqu’il s’y est rendu pour un voyage de 90 minutes avec cinq autres passagers dans l’un des avions de sa compagnie.

Les voyages spatiaux de Bezos et Branson rappellent que l’espace n’est plus seulement un endroit où les gouvernements nationaux entreprennent d’explorer et d’en apprendre davantage sur l’univers, mais un terrain sur lequel les entreprises privées capitalisent. Bezos a investi des milliards de son propre argent dans Blue Origin, et sa société a récemment mis aux enchères un billet pour l’espace sur l’une de ses fusées pour 28 millions de dollars.

Lors d’un briefing de mission préalable au lancement dimanche, la directrice des ventes d’astronautes de Blue Origin, Ariane Cornell, a déclaré que deux autres vols étaient prévus cette année et que la société avait « déjà construit un solide pipeline de clients intéressés ». Les analystes de la banque d’investissement Canaccord Genuity ont estimé que le tourisme dans l’espace suborbital pourrait représenter une industrie de 8 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie.

Si vous souhaitez suivre le départ du milliardaire en temps réel, Blue Origin héberge un flux en direct sur son site Web.

Trajectoire de vol de mardi

À 9 h HE le 20 juillet, la fusée de Blue Origin devrait décoller d’un désert reculé de l’ouest du Texas. Au décollage, le véhicule se lancera vers l’espace, transportant une capsule à six places contenant Bezos et les autres passagers, poussée vers le haut par une puissante fusée d’appoint de 18 mètres de haut.

Pour atteindre l’espace, New Shepard se déplacera incroyablement vite : plus vite que Mach 3, ou plus de trois fois la vitesse du son. Quelques minutes après le début du vol, la capsule se séparera du booster, qui repartira ensuite vers la Terre et atterrira verticalement (s’assurant qu’il est réutilisable pour de futurs vols).

Pendant ce temps, la capsule de Blue Origin se dirigera vers le sommet de sa trajectoire de vol et traversera la ligne Kármán, la frontière internationalement reconnue entre l’atmosphère terrestre et l’espace. C’est à environ 62 miles au-dessus de la surface de la Terre, environ 10 miles plus haut que le vol Virgin Galactic de Richard Branson plus tôt ce mois-ci. Comme ce vol, ceux qui voyagent à bord du New Shepard de Blue Origin verront également une vue imprenable sur la Terre et auront la chance de faire l’expérience de l’apesanteur.

« Ils vont évidemment un peu plus haut, un peu plus vite, mais ils n’auront encore que quelques minutes d’expérience en faible microgravité avant de redescendre », Wendy Cobb, professeur à l’US Air Force. School of Air and Space Studies, a déclaré Recode. « Il y a aussi la notion de ce qu’on appelle « l’effet d’ensemble ». C’est à ce moment-là que les astronautes montent dans l’espace et sont assez hauts pour voir la Terre telle qu’elle est, et cela change en quelque sorte la façon dont ils voient les choses sur Terre.

Après avoir atteint le sommet du vol, la capsule retournera dans l’atmosphère terrestre, où elle finira par déployer des parachutes pour atterrir. Dans l’ensemble, l’ensemble du voyage devrait durer un peu plus de 10 minutes.

Les passagers de Blue Origin entrent dans l’histoire

Jeff Bezos, qui a fondé Blue Origin en 2000, réalise son rêve de toujours de voyager dans l’espace. « Si vous voyez la Terre depuis l’espace, cela vous change. Cela change votre relation avec cette planète, avec l’humanité », a expliqué le milliardaire dans une vidéo annonçant le vol en juin. « C’est un gros problème pour moi. »

Bezos sera rejoint par son frère, pompier et cadre caritatif, Mark Bezos. Le vol transportera également les personnes les plus âgées et les plus jeunes à avoir jamais visité l’espace : Wally Funk, un aviateur américain de 82 ans, et Oliver Daemen, un adolescent néerlandais de 18 ans. Funk, la première femme inspectrice de vol de la Federal Aviation Administration, a été l’une des premières femmes à s’entraîner pour devenir astronaute de la NASA, mais s’est finalement vu refuser la possibilité de voyager dans l’espace en raison de son sexe. Daemen rejoint le vol en tant que premier client payant de Blue Origin ; il remplace un soumissionnaire encore anonyme qui a payé 28 millions de dollars pour un siège (cette personne aurait eu un conflit d’horaire et voyagera sur un vol ultérieur).

Alors que Blue Origin entre dans l’histoire de plusieurs manières, le vol rappelle également que de nombreuses personnes considèrent le tourisme spatial, du moins dans un avenir prévisible, comme principalement financé par et pour les très riches – et qu’il ne fera pas grand-chose pour avancer la science et notre compréhension de l’espace.

« L’expérience de quelques amateurs hyper riches qui paient 28 millions de dollars pour vomir pendant 15 minutes ne rapprochera probablement pas beaucoup de gens moyens des vols spatiaux ou ne changera pas leur impression », a déclaré Matthew Hersch, historien de la technologie à Harvard, à Recode dans un email. « Par rapport aux véhicules spatiaux de la NASA, ce sont des manèges intelligents de parc d’attractions avec une utilité minimale, destinés à soutenir une entreprise touristique qui n’a jamais fait partie de la charte de la NASA. »

En fait, Bezos et Blue Origin ne sont pas les seules entreprises privées qui cherchent à tirer profit de balades dans l’espace. Virgin Galactic, fraîchement débarqué du vol de Branson, va déjà de l’avant avec ses plans pour tester et modifier ses avions pour un éventuel service commercial. Et cet automne, SpaceX, fondé par Elon Musk, envoie également sa fusée dans l’espace, avec à son bord le milliardaire Jared Isaacman. Dans le même temps, la NASA emmène également ces entreprises dans des entreprises plus ambitieuses, notamment en embauchant SpaceX pour transporter ses astronautes vers la Station spatiale internationale.

« Montrer aux clients [and] montrer au monde qu’ils ont suffisamment confiance en leur système pour embarquer et en faire l’expérience eux-mêmes … est une grande partie de cela », a déclaré Cobb, de l’Air Force School, à Recode. « Une partie de cela est aussi l’ego. »