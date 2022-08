Jeff Bezos remercie les showrunners du “Seigneur des anneaux” d’avoir “ignoré” ses notes

Si vous n’étiez pas déjà excité pour Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, des nouvelles encore plus excitantes sont sorties de la première britannique de l’émission mardi soir. Le patron d’Amazon, Jeff Bezos, alias un homme qui n’a aucune expérience en tant que showrunner, a déclaré que les vrais showrunners de la série préquelle avaient sagement ignoré ses notes.

“Le rêve de chaque showrunner – et je veux dire de chaque showrunner – leur rêve est d’obtenir des notes sur les scripts et les premières coupes du fondateur et du président exécutif”, a déclaré Bezos (via Variété). “Ils ont adoré ça. Je dois vous remercier tous les deux d’avoir écouté chaque fois que cela a aidé, mais surtout je dois vous remercier de m’avoir ignoré exactement au bon moment.”

Le fils de Bezos avait également des notes – pour son père.

“Mes enfants sont également devenus des fans de Tolkien”, a déclaré Bezos. “Et après qu’Amazon se soit impliqué dans ce projet, mon fils est venu me voir un jour, il m’a regardé dans les yeux, très sincèrement, et il m’a dit : ‘Papa, s’il te plaît, ne fais pas tout ça.'”

Ceux de la première britannique, qui s’est tenue au cinéma Odeon Luxe de Leicester Square, à Londres, ont regardé les deux premiers épisodes.

Premiere: The Rings of Power est mon Tolkien préféré à l’écran jusqu’à présent, et j’adore les Bakshi et Fellowship. Super excité pour le reste de la série. Jeu d’acteur brillant, monde, musique, mise en scène, ambiance Tolkien parfaite. <3 #TheRingsOfPower #TheRingsOfPowerLondres —Marek Steven (@Marek_Steven) 30 août 2022

“Les Anneaux de Pouvoir rassemblent toutes les histoires majeures du Second Âge de la Terre du Milieu : la forge des anneaux, la montée du Seigneur des Ténèbres Sauron, l’épopée de Númenor et la Dernière Alliance des Elfes et des Hommes.” les showrunners JD Payne et Patrick McKay ont déclaré en janvier. “Jusqu’à présent, le public n’a vu à l’écran que l’histoire de l’Anneau Unique – mais avant qu’il n’y en ait un, il y en avait beaucoup… et nous sommes ravis de partager l’histoire épique de tous.”

La série comporte un énorme castingy compris Morfydd Clark comme Galadriel, Robert Aramayo comme Elrond et Maxim Baldry comme Isildur.

Deux épisodes seront diffusés jeudi sur Prime Video à 18 h 00 PT.