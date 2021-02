Jeff Bezos, fondateur et ancien PDG d’Amazon, a annoncé qu’à partir du troisième trimestre 2021, il renoncerait à son poste à la tête d’Amazon. Andy Jassy, ​​l’actuel chef d’Amazon Web Services, et un employé d’Amazon depuis près de 24 ans, lui succèdera dans l’avenir du géant mondial de la technologie. L’annonce intervient alors qu’Amazon se présente comme l’une des entreprises les plus précieuses au monde avec une valorisation brute d’environ 1,6 billion de dollars, alors même qu’elle est criblée de poursuites en matière d’antitrust et de pratiques anticoncurrentielles dans son pays d’origine, aux États-Unis, ainsi que dans d’autres régions. du monde. Après avoir démissionné de son poste de PDG, Bezos deviendra le président exécutif du conseil d’administration d’Amazon.

Dans son discours aux 1,3 million d’employés d’Amazon dans le monde, Bezos a exprimé sa confiance dans la capacité de Jassy à prendre les rênes de l’entreprise. Bien que les temps ne soient pas particulièrement turbulents pour Amazon, Jassy sera le plus haut dirigeant d’Amazon devant être tenu responsable et responsable par les législateurs aux États-Unis, et certains ont déjà exprimé leur intention de s’entretenir avec Jassy sur des questions urgentes telles que les nombreux procès antitrust. qu’Amazon, ainsi que d’autres sociétés Big Tech telles qu’Apple, Facebook et Google sont confrontés aujourd’hui. Bezos a également souligné le nombre de nouveaux produits et de jalons qu’Amazon a franchis au cours de ses 27 ans en tant que chef d’Amazon – comme il est passé du statut de librairie en ligne aux débuts d’Internet au géant mondial qu’il est. aujourd’hui.

Parlant de son rôle continu dans l’écosystème Amazon, Bezos a écrit: « En tant que président exécutif, je resterai engagé dans d’importantes initiatives Amazon, mais j’aurai aussi le temps et l’énergie dont j’ai besoin pour me concentrer sur le Day 1 Fund, le Bezos Earth Fund, Blue Origin, le Washington Post et mes autres passions. » En conclusion, Bezos a ajouté: « Amazon ne pourrait pas être mieux positionné pour l’avenir. Nous tirons sur tous les cylindres, comme le monde a besoin de nous. Nous avons des choses en cours qui continueront d’étonner. Nous servons les individus. et les entreprises, et nous avons été les pionniers de deux industries complètes et d’une toute nouvelle classe d’appareils. Nous sommes leaders dans des domaines aussi variés que l’apprentissage automatique et la logistique, et si l’idée d’un Amazonien nécessite une nouvelle compétence institutionnelle, nous sommes suffisamment flexibles assez patient pour l’apprendre. «

Début 2021, Elon Musk, chef de Tesla et de SpaceX, a surpassé Bezos en tant qu’homme le plus riche du monde. La richesse évaluée de 185 milliards de dollars de Musk se situe légèrement au-dessus de Bezos, qui est le deuxième homme le plus riche du monde avec 184 milliards de dollars. Blue Origin de Bezos est d’ailleurs l’un des plus grands concurrents de la société spatiale privée de Musk SpaceX, et récemment, les deux se sont battus aux deux extrémités d’une bataille pour déployer des satellites privés autour de la Terre afin de diffuser un Internet abordable et rapide vers divers pays. Alors qu’Amazon a affirmé que SpaceX tentait de saboter la perspective d’autres entreprises dans ce secteur en sélectionnant une orbite terrestre inférieure pour y déployer leurs satellites, Musk a riposté en déclarant que sa société avait déjà reçu les approbations réglementaires nécessaires pour le mouvement, et que » il ne sert pas au public d’entraver Starlink aujourd’hui pour un système satellite d’Amazon qui est au mieux à plusieurs années de fonctionnement. «

Amazon de Bezos est également devenue l’une des entreprises les plus importantes du secteur technologique indien et détient également une forte présence dans l’espace du commerce électronique indien. À l’avenir, il sera intéressant de voir comment le remaniement aura un impact sur Amazon, qui rejoint désormais Microsoft et Google dans la liste des grandes entreprises technologiques d’aujourd’hui qui ont atteint de plus hauts sommets, même sans leurs fondateurs en tant que directeurs généraux.