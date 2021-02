David Ryder / Getty Images

Andy Jassy, ​​actuellement à la tête d’Amazon Web Services, prendra la relève à l’automne.

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, quitte ses fonctions de PDG de la société qu’il a fondée il y a un quart de siècle, un changement monumental au sommet de l’une des entreprises les plus emblématiques et les plus puissantes d’Amérique.

Amazon a annoncé mardi que son PDG – qui dirige l’entreprise depuis sa création – deviendrait son président exécutif et que les opérations quotidiennes à partir de cet automne seraient supervisées par le responsable d’Amazon Web Services, Andy Jassy. .

Bezos, jusqu’à récemment l’homme le plus riche du monde, a déclaré qu’il resterait impliqué dans la direction d’Amazon mais qu’il aurait maintenant plus de temps pour poursuivre ses autres passions en dehors de l’entreprise.

«Dans le rôle de président exécutif, j’ai l’intention de concentrer mon énergie et mon attention sur les nouveaux produits et les premières initiatives», a déclaré Bezos dans une lettre aux employés mardi après-midi. «En tant que président exécutif, je resterai engagé dans d’importantes initiatives d’Amazon, mais j’aurai également le temps et l’énergie dont j’ai besoin pour me concentrer sur le Day 1 Fund, le Bezos Earth Fund, Blue Origin, le Washington Post et mes autres passions. Je n’ai jamais eu plus d’énergie et il ne s’agit pas de prendre ma retraite. Je suis très passionné par l’impact que je pense que ces organisations peuvent avoir. »

Bezos a fondé Amazon en 1994 en tant que librairie en ligne, mais pendant plus de deux décennies, elle deviendrait le plus grand détaillant numérique américain, transformant l’entreprise décousue en un géant de la technologie qui fabrique des blockbusters hollywoodiens, a créé ses propres vêtements et alimente les entreprises américaines avec Amazon Web Services (AWS). Amazon est maintenant l’un des plus grands employeurs privés d’Amérique, a une capitalisation boursière de plus de 1000 milliards de dollars et s’est embourbé dans un examen antitrust et des questions sur sa domination du marché.

Parallèlement à l’essor de l’entreprise, Bezos lui-même est devenu une sorte d’icône pour un style de gestion obsédé par les données, qui est commémoré dans une série de principes de leadership qu’il a appelés The Amazon Way. Et dans la perspective de devenir l’homme le plus riche du monde, Bezos a développé un profil public qui allait bien au-delà de ses activités sur Amazon: Bezos a continué à acheter le Washington Post; verser sa fortune dans Blue Origin, une société privée de vaisseaux spatiaux; et a même été la cible d’un piratage qui aurait été perpétré par le gouvernement saoudien.