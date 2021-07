Jeff Bezos perd une offre pour bloquer l’accord SpaceX de la NASA pour utiliser l’atterrisseur lunaire Elon Musk

JEFFF Bezos a perdu sa tentative de bloquer l’accord SpaceX de la NASA pour renvoyer les astronautes sur la lune en utilisant le SpaceX d’Elon Musk.

Le gouvernement fédéral a rejeté vendredi un appel du milliardaire fondateur d’Amazon après avoir attribué le contrat de 2,9 milliards de dollars pour un atterrisseur lunaire à SpaceX, plus établi.

Jeff Bezos a perdu son attrait du contrat de la NASA avec SpaceX d’Elon Musk pour construire son nouvel atterrisseur lunaire Crédit : AP

Blue Origin and Dynetics Inc. de Bezos, une filiale de Leidos, a fait appel du contrat auprès du Government Accountability Office.

C’était au motif qu’il aurait dû y avoir plusieurs contrats et que les propositions n’avaient pas été évaluées correctement, mais l’agence a rejeté leur demande.

La décision permettra à « la NASA et SpaceX d’établir un calendrier pour le premier atterrissage en équipage sur la lune depuis plus de 50 ans », a déclaré la NASA dans un communiqué vendredi.

Ils ont qualifié l’alunissage de priorité de l’administration Biden.

« PROBLÈMES FONDAMENTAUX »

La décision de vendredi a révélé que même si la NASA avait initialement annoncé qu’elle allait donner plusieurs contrats, elle n’avait pas assez d’argent et que l’attribution d’un seul contrat était légale.

De plus, il a constaté que l’évaluation par la NASA des trois offres « était raisonnable et conforme à la réglementation applicable en matière de marchés publics et aux conditions de l’annonce », selon une déclaration de l’avocat du GAO, Kenneth Patton.

L’offre de SpaceX a obtenu la note la plus élevée tandis que les autres offres « étaient nettement plus chères », l’agence spatiale ayant décidé qu’elle ne pouvait pas se permettre d’attribuer plusieurs contrats comme prévu initialement, selon l’annonce du GAO.

Blue Origin, qui a tenté de convaincre le Congrès d’exiger un deuxième contrat d’atterrisseur, espère toujours que la NASA changera d’avis et offrira une « concurrence simultanée », a déclaré la porte-parole de la société, Linda Mills.

« Nous restons fermement convaincus qu’il y avait des problèmes fondamentaux avec la décision de la NASA, mais le GAO n’a pas été en mesure de les résoudre en raison de sa compétence limitée », a déclaré Mills dans un communiqué.

« Nous continuons de plaider pour deux fournisseurs immédiats car nous pensons que c’est la bonne solution. »

ALUNISSAGE

L’atterrisseur lunaire emmènerait deux astronautes à la surface de la lune, où ils exploreraient pendant environ une semaine, se reconnecteraient à Orion en orbite lunaire et retourneraient sur Terre.

L’atterrisseur SpaceX, appelé Starship, « comprend une cabine spacieuse » et peut être étendu à un système de lancement entièrement réutilisable pour voyager vers la lune, Mars et d’autres endroits, a déclaré la NASA lors de l’attribution du contrat.

Un vol d’essai de la capsule, sans astronautes à bord, est prévu pour cette année, avec un vol d’essai d’astronautes vers la lune – mais sans atterrissage – prévu pour 2023, selon la NASA.

Bezos s’est envolé dans l’espace lors du vol inaugural de Blue Origin au début du mois.

Il est entré dans l’histoire en s’envolant dans l’espace, mais l’un des membres d’équipage à bord n’a attribué au vol que deux étoiles.

Wally Funk, 82 ans, qui est devenu la personne la plus âgée à voler dans l’espace, a affirmé que la capsule n’était pas montée assez haut.