Jeff Bezos part dans l’espace (REGARDER EN DIRECT) — RT USA News

Jeff Bezos se lance dans l’espace mardi dans le cadre du premier vol en équipage de Blue Origin au bord de l’atmosphère terrestre.

Le vol de 11 minutes emmènera l’homme le plus riche du monde à plus d’une douzaine de kilomètres au-dessus de la surface de notre planète et marquera la première mission habitée de la fusée et de la capsule spatiale New Shepard de Blue Origin. Bezos sera rejoint par son frère Mark, le pilote de 82 ans et pionnier de l’aviation Wally Funk, et l’étudiant en physique de 18 ans Oliver Daemen, dont le riche père a payé son billet de 28 millions de dollars. Bezos a fondé Blue Origin en 2000 dans l’espoir de développer la technologie des fusées à des fins commerciales.

Le New Shepard est conçu pour décoller verticalement d’une rampe de lancement, offrant des excursions courtes mais rapides dans l’espace. Le vaisseau spatial est capable d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 2 300 mph, soit environ trois fois la vitesse du son. Bezos et les autres passagers vivront de brefs moments d’apesanteur alors qu’ils parcourent l’espace.

REGARDER EN DIRECT:

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !