Jeff Bezos offre des quilles en flottant dans l’espace est l’avenir des amateurs de bonbons

Blue Origin, le constructeur aérospatial appartenant à Jeff Bezos et le service de vols spatiaux sous-orbitaux, a entrepris son tout premier voyage sous-orbital le 20 juillet. Le jour a été spécifiquement choisi puisque, en 1969, le même jour, Neil Armstrong et Buzz Aldrin a atterri sur la lune pour la première fois dans l’histoire de l’humanité.

Lors de l’événement post-lancement sur C Span, une vidéo de la capsule New Shephard, où les astronautes passagers étaient attachés, a été diffusée. En atteignant l’apesanteur, tout le monde dans la capsule s’est débouclé pour ressentir la sensation d’apesanteur. Dans la vidéo, on voit Jeff demander aux membres de l’équipage : « Qui veut une quille ? Daemon s’est porté volontaire avec enthousiasme pour cela. Jeff dit alors: « Voyez si vous pouvez attraper cela dans votre bouche. » Daemon, tout en flottant à l’envers, attrape avec succès la quille. « Tiens, lance-moi un », a déclaré Jeff.

C Span a tweeté l’extrait de l’événement post-lancement, qui comprenait la vidéo, sur son compte Twitter officiel et dans la légende citant Jeff en disant: « Qui veut un Skittle? » Le tweet contenait également le lien vers l’intégralité de la conférence post-lancement.

Skittles ne pouvait pas manquer cette chance en or et a tweeté un rapport de la National Public Radio (NPR) et, dans la légende, a écrit: « Nous sommes honorés d’avoir entendu que SKITTLES était à bord. » Puis, en taguant Jeff, la légende demandait si, « Est-ce vrai que les quilles ont meilleur goût dans l’espace ? »

Jeff, lors de son bref voyage dans l’espace, était accompagné de son frère Mark Bezos, un aviateur de 82 ans, Wally Funk, et d’Oliver Daemon, 18 ans. Fait intéressant, les vols spatiaux avaient à la fois les personnes les plus jeunes et les plus âgées voyageant dans l’espace comme équipage. Funk était l’une des femmes pilotes qui faisaient partie d’une expérimentation menée en 1961 pour tester si les femmes étaient aptes à aller dans l’espace. Daemon a été le premier client du voyage sous-orbital Blue Origin.

Le vol de 11 minutes vers la ligne Karman haute de 98 kilomètres, avec Skittles à bord, a fait de Jeff le deuxième milliardaire à aller dans l’espace après Richard Branson, propriétaire de Virgin Galactic. Après avoir voyagé dans l’espace et en arrière, lors de la conférence post-lancement, Jeff a également annoncé des prix philanthropiques de 100 millions de dollars chacun à Van Jones, commentateur politique et restaurateur, et à l’humanitaire Jose Andres.

