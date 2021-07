Jeff Bezos offre à la NASA une remise de 2 milliards de dollars pour la mission Human Lunar Lander de Blue Origin

Fraîchement sorti de son voyage aux confins de l’espace, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a offert à la NASA une remise pouvant aller jusqu’à 2 milliards de dollars pour donner à sa société spatiale Blue Origin le contrat du système d’atterrissage lunaire humain (HLS), remporté par Elon Musks SpaceX plus tôt cette année. Intensifiant sa guerre spatiale avec Musk, Bezos dans une lettre ouverte à l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré lundi que sa société comblerait le déficit budgétaire à court terme de l’agence spatiale américaine et produirait un atterrisseur sûr et durable qui ramènera les Américains à la surface du Moon � cette fois pour rester.

« Je crois que cette mission est importante. Je suis honoré d’offrir ces contributions et je suis reconnaissant d’être en mesure de le faire », a écrit Bezos.

Au milieu des protestations de Blue Origin, propriété de Bezos, l’agence spatiale américaine a suspendu en mai les travaux sur le contrat d’atterrisseur lunaire de 2,9 milliards de dollars accordé à SpaceX, propriété d’Elon Musk.

Blue Origin avait déposé une protestation auprès du Government Accountability Office (GAO) des États-Unis contre la NASA pour avoir attribué un contrat de 2,9 milliards de dollars à SpaceX pour l’atterrissage d’astronautes sur la Lune d’ici 2024.

Dans la lettre, Bezos a déclaré que « Blue Origin comblera le déficit de financement budgétaire du HLS en renonçant à tous les paiements au cours de l’exercice en cours et des deux prochains exercices jusqu’à 2 milliards de dollars pour remettre le programme sur les rails dès maintenant ».

« Cette offre n’est pas un report, mais une renonciation pure et simple à ces paiements. Cette offre laisse le temps aux actions d’appropriation gouvernementales de rattraper leur retard. Blue Origin contribuera, à ses propres frais, au développement et au lancement d’une mission d’exploration en orbite terrestre basse de l’élément de descente lunaire afin de retirer davantage le développement et de planifier les risques », a ajouté Bezos.

Blue Origin acceptera un contrat ferme à prix fixe pour ce travail, couvrira tout dépassement des coûts de développement du système et protégera la NASA des problèmes d’escalade des coûts des partenaires.

L’agence spatiale américaine devait choisir deux prototypes d’atterrisseur lunaire (dont l’un de Blue Origin), mais la réduction du financement du Congrès américain a conduit l’agence à sélectionner SpaceX plutôt que Blue Origin.

La troisième société en lice, Dynetics, a également protesté contre la décision de la NASA auprès du GAO, qui statue sur les litiges relatifs aux appels d’offres.

Dans une protestation de 175 pages, Blue Origin avait accusé la NASA d’avoir mal évalué plusieurs parties de sa proposition pour son atterrisseur lunaire appelé Blue Moon.

Musk a répondu à la protestation de Blue Origin par un tweet : « Je ne peux pas le mettre en orbite lol ».

Le contrat fait partie du programme Artemis de la NASA, qui vise à ramener des astronautes sur la Lune d’ici 2024 comme tremplin vers la première mission humaine sur Mars.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici