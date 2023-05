Jeff Bezos met les milliardaires rivaux à l’ombre alors qu’il navigue vers le festival de Cannes sur un hyperyacht de 230 pieds de haut d’une valeur de 400 millions de livres sterling

JEFF Bezos s’est assuré que tous les milliardaires rivaux soient laissés dans l’ombre après avoir navigué dans le sud de la France sur son hyperyacht de 230 pieds de haut.

Le fondateur d’Amazon, 59 ans, est arrivé au Festival de Cannes avec style et a flotté sur son Koru de 400 millions de livres avec sa rumeur fiancée.

Il semblait satisfait d’avoir montré le reste des riches entassés dans le port de Cannes qui est en charge lorsqu’il a été photographié en train d’admirer la vue avec sa belle Lauren Sanchez.

Bezos, classé par Forbes comme le troisième plus riche homme dans le monde, a fait sensation lorsqu’il a basculé dans son vaisseau monstrueux.

Il s’est certainement démarqué de la foule de yachts appartenant à des gens comme le magnat australien des casinos James Packer et l’investisseur Todd Chaffee grâce à sa taille ridicule.

Le Koru est si grand que le pont historique de Koningshaven dans le port de Rotterdam devait être démantelé pour le sortir une fois la construction du yacht terminée.

Auparavant connu sous le nom de Y721, le nouveau yacht porte désormais le nom de Koru, qui signifie « nouveau départ » en maori.

Le palais flottant est équipé d’une technologie maritime de pointe tout en gardant la robustesse des navires traditionnels.

Il mesure 417 pieds de long et est équipé d’imposants mâts de 230 pieds pour garantir que le gros navire puisse naviguer solidement.

Bien que la conception permette au yacht de s’appuyer principalement sur la puissance du vent, deux puissants moteurs MTU Rolls Royce alimentent également le Koru.

Bezos a opté pour un look élégant et sexy lors de la conception de l’imposant navire, construit en aluminium et en acier.

Il y a trois ponts – dont un avec piscine – pour que le milliardaire et ses amis célèbres puissent faire la fête à Cannes.

Mais l’intérieur du Koru a été gardé secret – même s’il n’est pas difficile d’imaginer que l’ancien patron d’Amazon vit dans le luxe.

Il semble avoir tout mis en œuvre – et son chéquier – pour que sa petite amie de longue date, Lauren, se sente aussi chez elle.

Beaucoup ont suggéré que le journaliste de diffusion pourrait avoir été la muse d’une sculpture en bois finement détaillée d’une déesse romaine sculptée dans la proue du navire.

Lauren est souvent photographiée en train de prendre le soleil sur le superyacht lorsque le couple parcourt le monde.

On estime que le Koru a des coûts de fonctionnement d’environ 25 millions de dollars – une somme qui ne devrait pas faire une brèche dans le portefeuille de Bezos étant donné qu’il possède une valeur nette de 138 milliards de dollars.

Le navire royal ne voyage pas non plus léger – car il est accompagné d’un yacht de soutien de 246 pieds, l’Abeona.

JOUETS GARÇON

Il regorge de gadgets, de machines et de jouets pour que Bezos et ses amis puissent en profiter pendant qu’il parcourt le monde.

Cela signifie que l’entrepreneur ultra-riche dispose d’une flotte de supercars, de petits bateaux, de motos et de jet-skis.

Il y a aussi un hélicoptère en attente pour s’assurer que Bezos puisse faire une sortie précipitée ou se faire déposer sur son yacht alors qu’il est encore en mer.

L’homme de 59 ans a depuis quitté Cannes pour poursuivre sa tournée océanique et s’est envolé pour le nord de l’Italie après avoir montré ses collègues milliardaires.

Parmi les autres navires repérés au célèbre festival se trouve le magnat australien des casinos James Packerest un superyacht de 160 millions de livres sterling.

Le luxe IJE, nommé d’après la première initiale des noms de ses trois enfants, a pris quatre années exténuantes à construire.

Le navire de 300 tonnes a été conçu par les fabricants de navires experts Benetti à Livourne, Italieavant que Packer ne l’achète en avril 2019.

Caractéristiques du Koru

Il peut accueillir jusqu’à 22 invités, ce qui signifie que le milliardaire peut inviter quatre amis de plus que Bezo à bord.

Le yacht extraordinaire dispose également d’un grand natation piscine sur le pont principal, un cinéma intégré, une salle de sport, un salon de beauté, un héliport et même une discothèque.

Leonardo DiCaprio n’est que l’un des visages célèbres repérés cette semaine en train de profiter au maximum des commodités du paradis aquatique de Packer.

Todd Chaffee – un investisseur en capital-risque qui a décroché de l’or avec Netflix, Twitter et le site Web de voyage Kayak – a également été emporté dans son yacht Artisan de 57 millions de livres sterling.

Le navire de 207 pieds était facilement éclipsé par ses voisins, mais possède un intérieur fabriqué à la main par la maison de design londonienne Bannenberg & Rowell.

Il peut accueillir jusqu’à 13 invités et 15 membres d’équipage, tout en étant équipé des dernières technologie après une rénovation par les constructeurs Benetti.

Le yacht de Chaffee a quitté Majorque le 15 mai avant de se rendre à Cannes pour que lui et son entourage profitent des réjouissances.

YACHT OFF

L’homme d’affaires britannique d’origine indienne David Reuben a également jeté son dévolu sur l’eau, sous la forme de son magnifique palais marin nommé Siren.

Cela revendique également un prix de 57 millions de livres sterling malgré sa taille nettement plus grande que l’Artisan.

Le navire de 241 pieds a été construit en Allemagne et peut accueillir jusqu’à 12 invités tandis que 17 membres d’équipage ont également beaucoup de place.

Bien qu’il ne soit pas aussi moderne que ses concurrents, le Siren possède un intérieur époustouflant créé par la société de design leader Newcruise.

Le superyacht du prince Mohammed bin Fahd d’Arabie saoudite a également rejoint la gamme impressionnante au large de Cannes.

Le Montkaj, construit en 1995, est majestueux en apparence et en taille.

La beauté de 256 pieds de long peut accueillir jusqu’à 24 invités ainsi que 22 membres d’équipage et une multitude de suites luxueuses.

L’estimé concepteur de yachts Terence Disdale s’est occupé de l’intérieur et de l’extérieur, s’assurant que le navire est digne de la royauté.

Le Montkaj est actuellement amarré de l’autre côté de la baie du Palais des Festivals et ne manquera pas d’attirer l’attention des amateurs de yachts.

