Jeff Bezos m’a “effrayé” d’enchérir sur les Phoenix Suns

L’idée d’enchérir contre la deuxième personne la plus riche du monde est naturellement intimidante, même si vous êtes l’ancien grand homme légendaire de la NBA, Shaquille O’Neal.

O’Neal, membre du Temple de la renommée de 7 pieds 1 pouce, a déclaré que l’énorme valeur nette de Bezos l’avait “effrayé” par ses projets de faire une offre pour devenir propriétaire des Phoenix Suns de la NBA. “Personne sur cette planète ne peut rivaliser avec Big Man JB,” O’Neal a déclaré à TMZ Sports samedi, se référant à Bezos, ajoutant: “Parce que vous savez quoi? Je viens de commander 50 choses sur Amazon aujourd’hui. Big Man JB a reçu cet argent.”

O’Neal a fait des commentaires similaires lors d’un récent épisode de son podcast, “Le grand podcast.” “Jeff a dit qu’il le voulait, et quelques autres poids lourds ont dit qu’ils le voulaient. Je ne vais même pas mettre mon nom dans le seau sur celui-ci. Je ne le suis pas”, a déclaré O’Neal, qui a joué pour les Suns de 2007 à 2009.

Bezos est l’un des multiples milliardaires qui auraient envisagé une offre pour les Suns, selon ESPN. Le propriétaire actuel des Suns, Robert Sarver, a déclaré le mois dernier qu’il mettait l’équipe en vente, après que la NBA l’ait suspendu à la suite d’une enquête accablante qui détaillait de nombreux exemples de harcèlement au travail et de comportement inapproprié de Sarver.

Parmi les autres soumissionnaires potentiels de grande puissance figurent l’ancien PDG de Disney Bob Iger, l’ancien PDG d’Oracle Larry Ellison et Laurene Powell Jobs, l’ex-épouse du défunt co-fondateur d’Apple Steve Jobs, a rapporté ESPN. Bezos n’a pas confirmé publiquement le rapport et n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNBC Make It.

La franchise Suns vaut actuellement 1,8 milliard de dollars et pourrait se vendre au moins 2,5 milliards de dollars, selon un rapport récent de Forbes. Cela pourrait se situer dans la fourchette de prix de Bezos : le fondateur d’Amazon est la deuxième personne la plus riche du monde, avec une valeur nette de 139 milliards de dollars, selon Bloomberg.