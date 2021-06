Jeff Bezos, frère va dans l’espace sur le premier vol humain de Blue Origin

Le premier pas de Jeff Bezos après avoir officiellement démissionné de son poste de PDG d’Amazon ? Un voyage dans l’espace.

Le fondateur du géant de la vente au détail a confirmé lundi que lui et son frère, Mark, monteraient à bord du premier vol humain de New Shepard, un système de fusée suborbital développé par sa société aérospatiale Blue Origin.

« Depuis que j’ai cinq ans, je rêve de voyager dans l’espace », a déclaré Bezos dans une publication vidéo sur son compte Instagram personnel. « Le 20 juillet, je ferai ce voyage avec mon frère. »

Jeff et Mark Bezos rejoindront le gagnant d’une vente aux enchères d’un siège à bord du New Shepard pour participer au vol. L’offre actuelle la plus élevée est de 2,8 millions de dollars.

Le mois dernier, Amazon a annoncé que Bezos quitterait son poste de PDG et deviendrait président exécutif le 5 juillet. À ce moment-là, Andy Jassy assumerait le poste de PDG.

Cette histoire se développe.

iOS 15 :Un historique du système qui alimente votre smartphone Apple

Astuces technologiques qui changent la vie :Apprenez à Siri à prononcer votre nom correctement, à flouter votre maison sur Google Maps et plus encore

Suivez Brett Molina sur Twitter : @brettmolina23.