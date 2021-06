Jeff Bezos et son frère Mark voyageront sur le premier vol humain de Blue Origin

Le premier pas de Jeff Bezos après avoir officiellement démissionné de son poste de PDG d’Amazon ? Un voyage dans l’espace.

Le fondateur du géant de la vente au détail a confirmé lundi que son frère Mark et lui participeraient au premier vol humain de New Shepard, un système de fusée suborbital développé par sa société aérospatiale Blue Origin.

« Depuis que j’ai 5 ans, je rêve de voyager dans l’espace », a déclaré Bezos dans une publication vidéo sur son compte Instagram personnel. « Le 20 juillet, je ferai ce voyage avec mon frère. »

Le 20 juillet sera le 52 anniversaire de l’alunissage d’Apollo en 1969 par Neil Armstrong et Buzz Aldrin.

Voici ce que nous savons du voyage de Bezos dans l’espace :

Qu’est-ce que New Shepard ?

Jeff et Mark Bezos rejoindront le gagnant d’une vente aux enchères d’un siège à bord du New Shepard pour participer au vol. L’offre actuelle la plus élevée est de 2,8 millions de dollars.

Blue Origin organise une période d’enchères en ligne non scellée jusqu’au 10 juin. Deux jours plus tard, une vente aux enchères en direct déterminera le gagnant.

Nommé d’après l’astronaute Alan Shepard, le premier Américain à aller dans l’espace, New Shepard dispose d’une capsule abritant jusqu’à six astronautes. Un site Web détaillant le système de fusée indique que le vol spatial durera 11 minutes.

« Voir la terre depuis l’espace, ça vous change, ça change votre relation avec cette planète, avec l’humanité », a déclaré Bezos dans une vidéo annonçant son prochain voyage.

Blue Origin dit avoir testé en vol la fusée et ses systèmes de sécurité depuis 2012.

Dans quelle mesure le vol Blue Origin sera-t-il sûr ?

Le vol spatial habité est une entreprise intrinsèquement risquée. Les fusées modernes et les capsules d’équipage sont des véhicules très compliqués qui utilisent des mélanges de propergols liquides potentiellement explosifs pour générer une poussée, mais en cas d’incident, la plupart disposent de systèmes d’arrêt d’urgence pour protéger les astronautes.

Blue Origin a jusqu’à présent lancé New Shepard depuis son site de lancement de l’ouest du Texas 15 fois depuis 2012, le tout sans problèmes liés à la capsule de l’équipage fixée au sommet de la fusée. La capsule conçue principalement pour les touristes de l’espace vole verticalement avec le booster, se sépare à une altitude définie, puis déploie des parachutes et tire des fusées rétropour ralentir sa descente avant le toucher près du pas de tir d’origine.

Le booster, quant à lui, retourne automatiquement sur son site de lancement et atterrit verticalement. La fusée Falcon 9 de l’équipage de SpaceX est également réutilisable et atterrit sur un drone dans l’Atlantique, bien que sa capsule Crew Dragon éclabousse dans le golfe du Mexique au lieu du désert du Texas.

Les prix des billets sont toujours en cours de calcul, mais de nombreux experts s’attendent à ce que Blue Origin facture des centaines de milliers de dollars par personne pour une mission New Shepard.

Qui est Mark Bezos ?

Mark Bezos était auparavant directeur de publicité, après avoir fondé sa propre agence de marketing, puis l’avoir vendue dans les années 2000.

Après son passage dans la publicité, il est devenu cadre chez Robin Hood, une organisation caritative de lutte contre la pauvreté à New York à ne pas confondre avec Robinhood, l’application d’investissement. Mark Bezos a également attiré l’attention en tant que pompier volontaire dans le comté de Westchester, à New York.

Plus récemment, il a dirigé HighPost Capital, basé à New York, que le tracker d’investisseurs Crunchbase a décrit comme une société de capital-investissement appartenant à la famille Bezos. La société « s’est concentrée sur les opportunités avec des entreprises familiales et dirigées par des entrepreneurs », selon Reuters.

Pourquoi Jeff Bezos quitte Amazon ?

Le mois dernier, Amazon a annoncé que Bezos quitterait son poste de PDG et deviendrait président exécutif le 5 juillet. À ce moment-là, Andy Jassy assumerait le poste de PDG.

« Nous avons choisi cette date parce que c’est sentimental pour moi, le jour où Amazon a été constituée en 1994, il y a exactement 27 ans », a déclaré Bezos lors de l’assemblée annuelle des actionnaires d’Amazon, qui s’est tenue pratiquement le mois dernier.

Dans une déclaration détaillant son annonce de démission en février, Bezos a déclaré que c’était maintenant le « moment optimal » pour effectuer la transition à la direction.

« Si vous le faites bien, quelques années après une invention surprenante, la nouveauté est devenue normale. Les gens bâillent », a déclaré Bezos. Ce bâillement est le plus beau compliment qu’un inventeur puisse recevoir. «

Dans un e-mail séparé aux employés envoyé au moment de l’annonce de février, Bezos a déclaré qu’en plus de travailler en tant que président exécutif, il « concentrerait mes énergies et mon attention sur les nouveaux produits et les premières initiatives ».

Elon Musk veut aussi aller dans l’espace

Bezos n’est pas le seul entrepreneur technologique avec des ambitions au-delà de la Terre. Le PDG de Tesla, Elon Musk, dirige sa propre entreprise aérospatiale, SpaceX, qui est entrée dans l’histoire en mai 2020 en devenant la première entreprise privée à lancer des humains dans l’espace depuis le sol américain.

Après le retrait du programme de navette spatiale en 2011, la NASA payait la Russie pour placer ses astronautes sur le vaisseau spatial Soyouz. En 2020, le prix d’un siège Soyouz coûtait environ 85 millions de dollars.

Début mai, une capsule SpaceX Crew Dragon a ramené en toute sécurité quatre astronautes chez eux après une mission de six mois vers la Station spatiale internationale.

