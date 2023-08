Jeff Bezos et Lauren Sanchez se tiennent la main pendant un dîner à Santa Monica – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Brett Farmer/Shutterstock

Jeff Bezos59 ans, et sa future épouse, Lauren Sánchez, 53 ans, avait l’air tellement amoureux lors de leur dernier dîner. Les tourtereaux fiancés ont été photographiés se tenant la main alors qu’ils marchaient devant Giorgio Baldi, le restaurant qu’ils ont visité à Santa Monica, en Californie, vendredi. Ils portaient tous deux des tenues à la mode et affichaient des sourires devant les caméras extérieures et les spectateurs.

La tenue de Jeff comprenait une veste bleue sur un haut noir, un pantalon noir et des bottes noires. Il a aussi des lunettes de soleil de forme ronde. Lauren portait une mini-robe marron clair à bretelles spaghetti et des talons en chaîne dorés. Elle avait également ses cheveux longs et ondulés et portait un sac à main assorti.

Avant leur dernière sortie, Jeff et Lauren ont fait la une des journaux en accueillant l’actrice Demi Moore à bord d’un yacht de 500 millions de dollars. Les trois stars admiraient les magnifiques sites de la Grèce alors qu’elles passaient du temps sur le luxueux bateau, surnommé Koru. Des photos du trio discutant, riant et prenant un repas ont été publiées et ont prouvé que les futurs mari et femme savent comment s’amuser en été.

En juillet, Jeff et Lauren ont également attiré l’attention lorsqu’ils ont été vus s’embrasser passionnément en Italie. Ils étaient de nouveau à bord du yacht coûteux et s’enroulaient dans les bras l’un autour de l’autre, pendant ce moment romantique. Ils ont également porté la tenue d’été parfaite, notamment un t-shirt et un short pour lui, et une robe d’été pour elle.

Les fiançailles de Jeff et Lauren ont été annoncées pour la première fois en mai. Ils se sont engagés à dire «oui» après cinq ans de relation. Ils étaient en vacances dans le sud de la France pour le Festival de Cannes lorsque la nouvelle a été rendue publique. Leurs projets de mariage ne sont pas trop choquants, puisqu’ils ont parlé ouvertement de leur amour l’un pour l’autre dans le passé. Lors d’un hommage d’anniversaire pour Jeff l’année dernière, Lauren a écrit une légende douce et affectueuse qui exprimait ses sentiments à son égard.

« Ils ne voient pas l’homme qui met tout de côté pour aider un ami malade, mais mes yeux, oui », a-t-elle écrit dans son hommage d’anniversaire. « Ils ne voient pas l’homme qui se lève tôt chaque matin pour préparer le petit-déjeuner des enfants afin qu’ils puissent rire et parler de la vie, de la science et de la manière de rendre le monde meilleur – mes yeux le voient. Ils ne voient pas l’homme qui veut que tout le monde ressente de la joie, dont le cœur (sic) est incommensurable et dont la capacité (sic) à aimer est infinie.