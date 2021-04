Mais ils souffrent également de TMS qui surviennent dans des emplois qui incluent ce qui peut être décrit comme une répétition de type robot. Les remarques prolongées de Bezos au sujet de cette lésion professionnelle constituaient l’une des premières annonces d’une grande entreprise à attirer une attention plus large sur la question, selon plusieurs experts consultés par CNBC. Les estimations suggèrent que les TMS coûtent aux entreprises américaines plus de 50 milliards de dollars chaque année et a entraîné entre 21 et 32 ​​jours d’absence du travail en moyenne entre 1997 et 2010, et en plus du travail dans les entrepôts d’Amazon, les problèmes de TMS dans la transformation de la viande et les usines de volaille ont récemment attiré l’attention.

«Si vous lisez certains des reportages, vous pourriez penser que nous ne nous soucions pas des employés», Bezos a écrit dans sa lettre , publié plus tôt ce mois-ci. « Dans ces rapports, nos employés sont parfois accusés d’être des âmes désespérées et traités comme des robots. Ce n’est pas exact. Ce sont des gens sophistiqués et réfléchis qui ont des options pour savoir où travailler. »

Bien sûr, le traitement par Amazon de ses employés est devenu un problème de premier plan, de la récente bataille syndicale dans un entrepôt de l’Alabama aux conditions de ses travailleurs essentiels pendant la pandémie. Et il a été cité pour une incidence élevée de blessures au travail ces dernières années, bien que la société ait déclaré dans le passé qu’elle signale également plus d’incidents sur le lieu de travail que ses pairs en raison d’une culture de sécurité plus proactive.

Dans sa dernière lettre aux actionnaires, le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a appelé à une plongée profonde dans les troubles musculo-squelettiques, qui représentent environ 40% des blessures liées au travail dans l’entreprise et affectent des millions de travailleurs dans le monde dans tous les secteurs. Il est souvent synonyme d’emplois dans la fabrication et dans des endroits comme les entrepôts.

Les TMS, souvent appelés «blessures liées à l’ergonomie», sont généralement des foulures et des entorses causées par des mouvements répétitifs, un surmenage ou l’exécution de tâches dans des positions inconfortables et comprennent des problèmes comme le syndrome du canal carpien et la tendinite. Selon le Bureau of Labor Statistics, les emplois dans le commerce de détail, la fabrication et l’aide sociale représentaient 50% de tous les cas de TMS dans le secteur privé. Bien que courantes dans les lieux de travail des usines et chez les travailleurs débutants, elles peuvent également se produire dans le cadre du sport, du travail de bureau et de l’utilisation quotidienne.

« Les TMS sont courants dans le type de travail que nous effectuons et sont plus susceptibles de se produire pendant les six premiers mois d’un employé », a écrit Bezos, ajoutant que la société avait lancé un programme pour encadrer de petits groupes d’employés sur la mécanique corporelle et la sécurité, ce qui a contribué à une diminution de 32% des blessures entre 2019 et 2020, tandis que le temps d’absence à la suite des blessures « a diminué de plus de moitié », a déclaré Bezos dans une lettre récente. « Nous devons inventer des solutions pour réduire les TMS pour les nouveaux employés, dont beaucoup pourraient travailler dans un rôle physique pour la première fois. »

Amazon a refusé de fournir des informations supplémentaires sur ses efforts MSD en cours à CNBC.

Alors que les cas de TMS sur le lieu de travail aux États-Unis ont diminué au cours de la dernière décennie, environ 1,71 milliard de personnes souffrent de troubles musculo-squelettiques dans le monde, la douleur au bas du dos étant la survenue la plus courante, a rapporté l’Organisation mondiale de la santé. On s’attend à ce que ce nombre augmente avec le vieillissement et la croissance de la population.

«Beaucoup de ces blessures sont en fait évitables, ce ne sont pas des accidents, ce sont des choses que nous pouvons éviter et faire une énorme différence pour les patients», déclare Anna Miller, vice-présidente du département de chirurgie orthopédique et chef du service orthopédique. division de traumatologie de la faculté de médecine de l’université de Washington