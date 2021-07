JEFF Bezos vient de faire un voyage historique dans l’espace avec Blue Origin.

Alors qu’il fait tout ce qu’il peut pour aider à améliorer les voyages dans l’espace, fait-il tout pour lutter contre la pandémie de COVID-19 ?

Jeff Bezos est allé dans l’espace le mardi 20 juillet 2021 Crédit : Getty

Jeff Bezos est-il vacciné contre le Covid ?

Bien qu’il n’y ait aucune information indiquant si Bezos lui-même a été vacciné contre la maladie, afin d’assister au «camp d’été pour milliardaires» annuel d’Allen & Company, qui s’est déroulé plus tôt en juillet, les participants devaient être complètement vaccinés et Bezos faisait partie des milliardaires sur la liste des invités.

Bezos s’assure également que ses employés ont accès aux vaccins.

Amazon a aidé à vacciner des milliers de personnes en utilisant des cliniques pop-up à travers les États-Unis, selon leur blog.

« Ce n’est pas comme d’habitude, et c’est une période de grand stress et d’incertitude. C’est aussi un moment où le travail que nous faisons est le plus critique », a déclaré Bezos dans un e-mail à ses employés.

« Nous avons modifié nos processus de logistique, de transport, de chaîne d’approvisionnement, d’achat et de vendeur tiers pour donner la priorité au stockage et à la livraison d’articles essentiels tels que les produits de première nécessité, les désinfectants, les préparations pour nourrissons et les fournitures médicales. Nous fournissons un service vital aux gens partout dans le monde. , en particulier à ceux, comme les personnes âgées, qui sont les plus vulnérables. Les gens dépendent de nous. »

Tout au long de la pandémie, Bezos a également détourné des ressources vers la recherche et le développement.

Jeff Bezos a-t-il volé dans l’espace ?

Le mardi 20 juillet 2021, Bezos et son équipage ont décollé dans l’espace pour un total de 10 minutes.

Bezos, avec son frère Mark, Oliver Daemen, 18 ans, et Wally Funk, 82 ans, ont tous fait l’exploration.

« Meilleur jour de ma vie! » Bezos a déclaré après son retour de son aventure.

Le vol a atteint une altitude d’environ 66 milles.

« Mes attentes étaient élevées et elles ont été considérablement dépassées », a poursuivi Bezos.

Il n’y a aucune information sur si Jeff Bezos a lui-même reçu le vaccin Covid Crédit : Reuters

Pourquoi les gens sont-ils contrariés que Jeff Bezos soit allé dans l’espace ?

Après son retour de l’espace, beaucoup de gens appellent cela un voyage pour les riches que les citoyens normaux ne pourront jamais se permettre.

« Ce trajet est réservé aux riches », a déclaré le propriétaire de la pizzeria Jesus Ramirez à l’Associated Press à la suite de l’aventure.

Bien que Bezos n’ait pas dit combien coûteraient les billets à l’avenir, le concurrent de Blue Origin, Virgin Galactic, a vendu des billets pour 250 000 $ pièce.

Bezos a dépensé environ 5,5 milliards de dollars pour le voyage et de nombreuses personnes pensent que l’argent aurait pu servir à d’autres choses pour aider le monde.

Global Citizen a rapporté qu’avec le montant d’argent dépensé par Bezos pour son vol dans l’espace, cela aurait pu aider des milliards de personnes à se procurer des vaccins COVID-19.

« COVAX lutte contre les inégalités en matière de vaccination en garantissant des doses de vaccin COVID-19 pour les communautés vulnérables dans les pays à faible revenu. En raison de son statut d’effort humanitaire, COVAX est en mesure d’obtenir des doses pour 1,60 $ chacune, par rapport au taux du marché jusqu’à 7 $. « , a déclaré Joe McCarthy, un écrivain de Global Citizen.

« L’initiative vise à sécuriser 2 milliards de doses d’ici l’année prochaine et a besoin d’environ 2,6 milliards de dollars pour y parvenir. Bezos aurait pu financer ce montant deux fois plus, garantissant que les gens sont protégés contre un virus mortel pendant une pandémie, au lieu d’aller à espace. »

Global Citizen a également souligné que l’argent aurait pu contribuer à aider à planter près de 5 milliards d’arbres et aurait pu sauver 39,5 millions de personnes de la famine.