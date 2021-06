Jeff Bezos effectuera le premier vol passager de Blue Origin en juillet

Jeff Bezos jette un coup d’œil au propulseur de fusée New Shepard sur l’aire d’atterrissage après un vol NS-15 réussi et un atterrissage en avril 2021.

Jeff Bezos effectuera le premier vol de passagers de sa société spatiale Blue Origin, que la société prévoit de lancer le 20 juillet, a annoncé lundi le milliardaire.

« Je veux prendre ce vol parce que c’est la chose que j’ai voulu faire toute ma vie », a déclaré Bezos dans une vidéo publiée sur son Instagram.

Le frère de Bezos le rejoindra, ainsi que le gagnant d’une vente aux enchères publique organisée pour l’un des sièges. L’enchère sur l’enchère s’élevait à 2,8 millions de dollars avant que Bezos n’annonce qu’il volerait.

Le système de tourisme spatial de Blue Origin, New Shepard, une fusée qui transporte une capsule au bord de l’espace, a effectué plus d’une douzaine de vols d’essai réussis sans passagers à bord, dont un en avril dans les installations de la société dans le désert du Texas.

New Shepard est conçu pour transporter jusqu’à six personnes à la fois lors d’un trajet au-delà du bord de l’espace, les capsules des précédents vols d’essai atteignant une altitude de plus de 340 000 pieds (ou plus de 100 kilomètres). La capsule a des fenêtres massives pour donner aux passagers une vue, passant quelques minutes en apesanteur avant de retourner sur Terre.