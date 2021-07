Le fondateur et magnat de Blue Origin, Jeff Bezos, ainsi que trois autres membres d’équipage, devraient décoller pour l’espace dans la fusée New Shephard de la société de vols spatiaux à 18h30 (heure normale de l’Inde) le mardi 20 juillet. Les autres voyageurs comprennent 82- Wally Funk, un pilote âgé de 18 ans, Oliver Daemen, un étudiant en physique de 18 ans, et Mark Bezos, 53 ans, le frère cadet de Bezos.

Quelques heures avant le lancement de New Shepherd dans l’espace depuis l’ouest du Texas, aux États-Unis, Bezos a parlé à Good Morning America de ce qu’il ressentait avant son voyage dans l’espace.

« Je suis vraiment excité de comprendre comment cela va me changer », a déclaré Bezos au programme d’information. Il a dit qu’il avait entendu dire qu’aller dans l’espace faisait prendre conscience aux gens de la fragilité et de la préciosité de notre planète. Lorsqu’on lui a demandé s’il était nerveux, étant donné que sa fusée est entièrement automatisée, Bezos a répondu que Blue Origin avait déjà effectué 15 vols réussis. « Je suis excité mais je ne suis pas nerveux », a ajouté Bezos.

Funk, la personne la plus âgée à avoir jamais été dans l’espace, a exprimé son enthousiasme en disant qu’elle est gonflée à bloc. Avant cela, Funk avait été formé deux fois pour aller dans l’espace mais les programmes n’ont pas eu lieu. Maintenant, il est temps que son rêve tant attendu se réalise. New Shepherd, en plus de transporter la personne la plus âgée pour aller dans l’espace, emmène également le plus jeune voyageur de l’espace. Daemen, qui est le premier client payant du voyage dans l’espace, a déclaré au programme d’information qu’il n’avait pas encore réalisé à quel point c’était spécial pour lui d’être la plus jeune personne à aller dans l’espace.

Le New Shephard de Blue Origin est une fusée réutilisable et sera le premier vaisseau spatial à transporter un équipage entièrement civil, car aucun membre d’équipage de la fusée Blue Origin n’est un pilote ou un ingénieur spatial. Avant le lancement, Bezos et les autres membres d’équipage ont suivi un programme de formation de 14 heures le 18 juillet, qui comprenait une simulation de leur vol spatial, un examen et des séances d’information sur la sécurité.

La tournée de Bezos dans l’espace sera le deuxième voyage spatial habité commercial. Virgin Galactic, une autre société de vols spatiaux commerciaux, a envoyé son équipage de six membres dans l’espace le 11 juillet. Les voyageurs spatiaux comprenaient le fondateur de la société, Richard Branson, et l’ingénieur aéronautique d’origine indienne Sirisha Bandla, qui est un employé de la société. L’équipage avait également deux pilotes, contrairement au vol de Bezos.

