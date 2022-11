Jeff Bezos dit qu’il envisage de donner la majeure partie de sa richesse

Le fondateur d’Amazon.com Inc., Jeff Bezos, cédera la majorité de sa richesse de 124 milliards de dollars américains au cours de sa vie, a déclaré le milliardaire à CNN dans une interview lundi.

Sans fournir plus de détails, Bezos a déclaré que lui et sa partenaire, la journaliste devenue philanthrope Lauren Sanchez, “renforçaient la capacité de pouvoir donner cet argent”.

Le milliardaire a engagé 10 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique et protéger la nature par le biais du Bezos Earth Fund, dont il est le président exécutif. L’initiative de lutte contre le changement climatique a été annoncée en 2020.

Le fonds n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Bien que léger sur les détails, l’engagement de donner la majeure partie de sa richesse serait de nature similaire à ceux du cofondateur de Microsoft, Bill Gates, et de l’investisseur Warren Buffett.

Le prix Bezos revient à Dolly

Bezos et Sanchez ont annoncé samedi que la star de la musique country et philanthrope Dolly Parton recevrait 100 millions de dollars via le Bezos Courage & Civility Award, un montant qu’elle pourra ensuite donner comme elle l’entend.

“J’essaie de mettre mon argent là où est mon cœur. Je ferai de mon mieux pour faire de bonnes choses avec cet argent”, a déclaré Parton sur Twitter tout en remerciant Bezos pour cet honneur.

Bezos, qui a quitté ses fonctions de directeur général d’Amazon en 2021, détient environ 10% du géant du commerce électronique, ainsi que l’agence de presse Washington Post et la société de tourisme spatial Blue Origin.

Il partage quatre enfants avec son ex-épouse MacKenzie Scott, qui depuis leur séparation a donné des milliards de sa richesse à un assortiment d’organisations à but non lucratif, d’organisations d’aide juridique et d’écoles.