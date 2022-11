Jeff Bezos dit qu’il donnera la plupart de son argent

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, prévoit de donner la majorité de sa valeur nette de 124 milliards de dollars américains au cours de sa vie, déclarant à CNN dans une interview exclusive qu’il consacrera l’essentiel de sa richesse à la lutte contre le changement climatique et au soutien des personnes qui peuvent unifier l’humanité face à profondes divisions sociales et politiques.

Bien que le vœu de Bezos soit léger sur les détails, c’est la première fois qu’il annonce qu’il prévoit de donner la majeure partie de son argent. Les critiques ont reproché à Bezos de ne pas avoir signé le Giving Pledge, une promesse faite par des centaines de personnes parmi les plus riches du monde de faire don de la majorité de leur richesse à des causes caritatives.

Dans une interview avec Chloe Melas de CNN samedi à son domicile de Washington, DC, Bezos, parlant aux côtés de sa partenaire, la journaliste devenue philanthrope Lauren Sánchez, a déclaré que le couple « renforçait la capacité de pouvoir donner cet argent.”

Interrogé directement par CNN s’il a l’intention de faire don de la majorité de sa richesse au cours de sa vie, Bezos a répondu: “Oui, je le fais.”

Bezos a déclaré que lui et Sánchez avaient convenu de leur première interview ensemble depuis qu’ils avaient commencé à se fréquenter en 2019 pour aider à mettre en lumière le Bezos Courage and Civility Award, décerné cette année à la musicienne Dolly Parton.

L’échange de 20 minutes avec Bezos et Sánchez a couvert un large éventail de sujets, des vues de Bezos sur le dialogue politique et une éventuelle récession économique au projet de Sánchez de visiter l’espace extra-atmosphérique avec un équipage entièrement féminin et ses réflexions sur un partenariat commercial florissant avec Bezos. .

Cette relation de travail a été dévoilée samedi lorsque Bezos et Sánchez ont annoncé une subvention de 100 millions de dollars à Parton dans le cadre de son prix Courage and Civility. Il s’agit du troisième prix de ce type, après des subventions similaires au chef Jose Andrés, qui a dépensé une partie de l’argent pour préparer des repas pour les Ukrainiens – et au défenseur du climat et contributeur de CNN, Van Jones.

“Quand vous pensez à Dolly”, a déclaré Sánchez dans l’interview, “Regardez, tout le monde sourit, n’est-ce pas? Elle rayonne de lumière. Et tout ce qu’elle veut faire, c’est apporter de la lumière dans le monde des autres. Et donc nous n’aurions pas pu pensé à quelqu’un de mieux que de donner ce prix à Dolly, et nous savons qu’elle va faire des choses incroyables avec ça.”

La ligne directrice reliant les lauréats du prix Courage et Civilité, a déclaré Bezos, était leur capacité à rassembler de nombreuses personnes pour résoudre de grands défis.

“Je me sens juste honoré de pouvoir faire partie de ce qu’ils font pour ce monde”, a déclaré Bezos à CNN.

L’unité, a déclaré Bezos, est un trait qui sera nécessaire pour faire face au changement climatique et qu’il a invoqué à plusieurs reprises alors qu’il fustigeait les politiciens et les médias sociaux pour avoir amplifié la division.

Comment le donner

Mais le plus grand défi du couple est peut-être de trouver comment distribuer l’immense fortune de Bezos. Bezos a refusé d’identifier un pourcentage spécifique ou de fournir des détails concrets sur l’endroit où il serait probablement dépensé.

Bien qu’il soit la quatrième personne la plus riche du monde, selon le Bloomberg Billionaires Index, Bezos s’est abstenu de fixer un montant cible à donner de son vivant.

Bezos a engagé 10 milliards de dollars sur 10 ans, soit environ 8 % de sa valeur nette actuelle, dans le Bezos Earth Fund, que Sánchez copréside. Parmi ses priorités figurent la réduction de l’empreinte carbone du ciment et de l’acier de construction ; pousser les régulateurs financiers à prendre en compte les risques liés au climat ; faire progresser les technologies de données et de cartographie pour surveiller les émissions de carbone ; et la construction à grande échelle de puits de carbone naturels d’origine végétale.

Bien que Bezos soit désormais le président exécutif d’Amazon et non son PDG – il a démissionné de ce poste en 2021 – il est toujours impliqué dans l’écologisation de l’entreprise. Amazon est l’une des plus de 300 entreprises qui se sont engagées à réduire leur empreinte carbone d’ici 2040 conformément aux principes de l’Accord de Paris sur le climat, a déclaré Bezos, bien que l’empreinte d’Amazon ait augmenté de 18 % en 2021, reflétant un boom du commerce électronique provoqué par une pandémie. . Le calcul d’Amazon avec son propre effet sur le climat reflète son impact démesuré sur tout, des débats sur la syndicalisation à la politique antitrust, où l’entreprise a attiré un énorme niveau d’examen de la part des régulateurs, des législateurs et des groupes de la société civile.

Bezos a comparé sa stratégie philanthropique à ses années d’efforts pour construire un moteur titanesque de commerce électronique et d’informatique en nuage qui a fait de lui l’une des personnes les plus puissantes au monde.

“Le plus difficile est de trouver comment le faire avec effet de levier”, a-t-il déclaré, laissant entendre que même s’il donne ses milliards, il cherche toujours à maximiser son rendement. “Ce n’est pas facile. Construire Amazon n’a pas été facile. Il a fallu beaucoup de travail acharné, un groupe de coéquipiers très intelligents, des coéquipiers qui travaillent dur, et je trouve – et je pense que Lauren trouve la même chose – que la charité, philanthropie, est très similaire.”

“Il y a un tas de façons dont je pense que vous pourriez aussi faire des choses inefficaces”, a-t-il ajouté. “Donc, vous devez y réfléchir attentivement et vous devez avoir des gens brillants dans l’équipe.”

L’approche méthodique de Bezos en matière de dons contraste fortement avec celle de son ex-femme, la philanthrope MacKenzie Scott, qui a récemment donné près de 4 milliards de dollars à 465 organisations en moins d’un an.

Le ralentissement économique

Alors que Bezos et Sánchez élaborent leurs plans pour l’immense richesse de Bezos, de nombreuses personnes aux moyens plus modestes se préparent à ce que les économistes craignent d’être un ralentissement économique prolongé.

Le mois dernier, Bezos tweeté un avertissement à ses abonnés sur Twitter, leur recommandant de “fermer les écoutilles”.

Les conseils étaient destinés aux propriétaires d’entreprise et aux consommateurs, a déclaré Bezos dans l’interview, suggérant que les individus devraient envisager de reporter l’achat d’articles coûteux qu’ils envisageaient – ou que les entreprises devraient ralentir leurs acquisitions et leurs dépenses en capital.

“Enlevez certains risques de la table”, a déclaré Bezos. “Gardez de la poudre sèche à portée de main… Juste un peu de réduction des risques pourrait faire la différence pour cette petite entreprise, si nous rencontrons des problèmes économiques encore plus graves. Vous devez jouer un peu avec les probabilités. “

Beaucoup ressentent peut-être le pincement maintenant, a-t-il ajouté, mais a fait valoir qu’en tant qu’optimiste, il pense que le rêve américain “est et sera encore plus réalisable à l’avenir” – projetant que pendant la durée de vie de Bezos, les voyages dans l’espace pourraient devenir largement accessibles au Publique

Le partenariat entre Bezos et Sánchez

Sánchez a déclaré que le couple faisait “de très bons coéquipiers”, bien qu’elle ait ri, “Nous pouvons être un peu ennuyeux”, a déclaré Sánchez. Bezos a souri et a répondu: “Jamais ennuyeux.”

Sánchez, la fondatrice de Black Ops Aviation, la première société de production et de production de films aériens détenue et exploitée par une femme, est une pilote d’hélicoptère qualifiée. Elle a déclaré dans l’interview qu’ils avaient tous les deux pris le volant à tour de rôle.

Bezos a crédité son propre voyage dans l’espace d’avoir contribué à inspirer ses efforts pour lutter contre le changement climatique. Maintenant, c’est au tour de Sánchez.

Sánchez a déclaré à CNN qu’elle prévoyait de s’aventurer en orbite elle-même en 2023. Et bien qu’elle n’ait pas directement indiqué qui la rejoindrait – excluant rapidement Bezos en tant que coéquipière – elle a simplement dit: “Ce sera un grand groupe de femmes.”

L’équipe NFL de Washington

Bezos pourrait ajouter le propriétaire de la NFL à son CV. CNN a récemment rapporté que Bezos et Jay-Z étaient en pourparlers sur une éventuelle offre conjointe sur les commandants de Washington.

Il n’est pas clair si les deux ont déjà parlé avec Dan Snyder et sa femme, Tanya, les propriétaires actuels de l’équipe NFL, de la possibilité.

Mais lors de l’interview de samedi, Melas a demandé à Bezos si la spéculation était vraie.

“Oui, j’ai entendu ce buzz”, a déclaré Bezos avec un sourire.

Sánchez a répondu en riant: “J’aime le football. Je vais juste le dire à tout le monde.”

Bezos a ajouté: “J’ai grandi à Houston, au Texas, et j’ai joué au football quand j’étais enfant … et c’est mon sport préféré … nous devrons donc attendre et voir.”