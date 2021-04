Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a exprimé son soutien à une augmentation des impôts sur les entreprises et à un plan d’infrastructure de 2 billions de dollars à la Maison Blanche, déclenchant une vague de ridicule alors que les internautes ont fustigé l’utilisation des échappatoires par le milliardaire pour éviter de payer.

Bezos s’est rendu mardi sur un blog d’entreprise pour soutenir le lourd «Emplois américains» plan de dépenses, qui comprend une hausse de l’impôt sur les sociétés de 21% à 28%, dévoilé par l’administration Joe Biden la semaine dernière.

«Nous soutenons la volonté de l’administration Biden de réaliser des investissements audacieux dans les infrastructures américaines», a déclaré le président exécutif, appelant à un «Solution équilibrée qui maintient ou améliore la compétitivité des États-Unis.»

Nous reconnaissons que cet investissement exigera des concessions de tous les côtés – à la fois sur les détails de ce qui est inclus et sur la façon dont il est payé (nous sommes favorables à une augmentation du taux d’imposition des sociétés).

La déclaration a rapidement suscité un scepticisme intense en ligne, alors que les critiques ont insisté sur le fait que le géant du commerce électronique ne soutenait l’augmentation des taxes que parce qu’il sait qu’il peut exploiter les échappatoires pour éviter de le payer, tandis que ses concurrents plus petits et moins avertis devront débourser.

«Ne laissez pas cela tromper personne. Amazon et d’autres grandes entreprises ont des failles qui leur permettent d’éviter les impôts », un commentateur mentionné. «Le contribuable américain paie plus d’impôts [than] Bezos, Buffet, Gates ou toute autre société le fera jamais. »

Amazon prend en charge un taux d’imposition des sociétés car ils ont déjà trouvé des moyens d’éviter de le payer. Cela ne fera que les aider davantage, car les petites entreprises qui ne sont pas aussi avisées pour éviter les impôts seront critiquées. – John Gage (@johnrobertgage) 6 avril 2021

Bien sûr, Amazon prend en charge cela. Ils peuvent supporter des taux d’imposition plus élevés, ce sont les plus importants au monde. Cela étouffera cependant leur concurrence et finira par aider la part de marché d’Amazon à long terme. – David Biddle (@davidebiddle) 6 avril 2021

Alors que beaucoup argumenté qu’Amazon ne paie presque rien en impôts fédéraux – une affirmation que l’entreprise elle-même a contesté – certains ont reculé, affirmant que sa charge fiscale relativement faible est due aux crédits d’impôt accordés pour certains investissements productifs, dont la recherche et le développement. Les opposants aux hausses d’impôts soutiennent que la fermeture de «Échappatoires» découragera ce type de dépenses, bien que les critiques ne soient toujours pas convaincus, suggérant qu’Amazon a obtenu ses crédits par le lobbying plutôt que par des investissements créateurs d’emplois.

Lorsqu’Amazon paie moins d’impôts que prévu, c’est parce qu’il a reçu des crédits d’impôt. Ce crédit d’impôt est dû au fait que notre code / nos lois estiment qu’il en a déjà contribué (c’est-à-dire lorsqu’une entreprise construit un entrepôt qui crée des emplois). Nous voulons inciter de cette façon, non? – AJ Delgado (@ AJDelgado13) 6 avril 2021

Biden a précédemment désigné l’idée originale de Bezos par son nom, affirmant lors de la campagne électorale de 2019 que «Aucune entreprise réalisant des milliards de dollars de bénéfices ne devrait payer un taux d’imposition inférieur à celui des pompiers et des enseignants.» Amazon a répliqué, affirmant avoir craché 2,6 milliards de dollars d’impôts sur les sociétés depuis 2016 et réalisé des centaines de milliards d’investissements au cours de la dernière décennie, affirmant également qu’il ne pouvait pas être blâmé de simplement suivre le code des impôts existant.

Nous avons payé 2,6 milliards de dollars en impôts sur les sociétés depuis 2016. Nous payons chaque centime que nous devons. Le Congrès a conçu des lois fiscales pour encourager les entreprises à réinvestir dans l’économie américaine. On a. 200 G $ d’investissements depuis 2011 et 300 000 emplois aux États-Unis. Supposons que la plainte de VP Biden concerne le code des impôts, pas Amazon. https://t.co/uPUv1Tzlma – Amazon News (@amazonnews) 13 juin 2019

La sénatrice démocrate Elizabeth Warren (Massachusetts) s’est également disputée à plusieurs reprises avec l’entreprise au sujet de sa charge fiscale fédérale, prenant plusieurs glissements chez Amazon ces dernières semaines. Mais même avec Warren et Bezos soutenant la même hausse de l’impôt sur les sociétés, il est peu probable que cette décision endiguera les critiques de milieux plus progressistes, le sénateur appelant à «Briser Big Tech» tout à fait.

Je n’ai pas écrit les failles que vous exploitez, @amazone – vos armées d’avocats et de lobbyistes l’ont fait. Mais tu paries que je me battrai pour te faire payer ta juste part. Et combattez votre antisyndicalisme. Et battez-vous pour briser Big Tech afin que vous ne soyez pas assez puissant pour chahuter les sénateurs avec des tweets arrogants. https://t.co/3vCAI93MST – Elizabeth Warren (@SenWarren) 26 mars 2021

Le débat fiscal intervient alors qu’Amazon est également critiqué pour avoir résisté aux efforts des travailleurs de se syndiquer. La société a cherché à employer des analystes du renseignement pour traquer les « des menaces » du travail organisé et, plus récemment, il a été découvert qu’il avait déployé une armée de trolls sur les réseaux sociaux pour combattre en ligne les critiques pro-syndicaux. Un vote pour faire du centre de distribution de Bessemer, en Alabama, son tout premier magasin syndiqué a débuté la semaine dernière, même si le résultat final devrait prendre un certain temps, car l’entreprise et les employés seront autorisés à contester les bulletins de vote après leur dépouillement.





