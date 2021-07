Jeff Bezos décolle pour le voyage spatial inaugural dans la fusée spatiale de Blue Origin

Jeff Bezos, la personne la plus riche du monde, et trois coéquipiers ont décollé mardi du désert de l’ouest du Texas à bord du lanceur New Shepard de sa société Blue Origin pour un vol suborbital – une autre étape importante dans le début d’une nouvelle ère de voyages spatiaux privés. Le vaisseau spatial a allumé ses moteurs BE-3 pour un décollage depuis l’installation du site de lancement 1 de Blue Origin, à environ 32 km de la ville rurale de Van Horn. Il y avait un ciel généralement dégagé avec quelques nuages ​​épars par une matinée fraîche pour le lancement. Le milliardaire américain de 57 ans s’envole pour un voyage prévu de 11 minutes au bord de l’espace, neuf jours après que le Britannique Richard Branson était à bord du vol inaugural suborbital de sa société concurrente de tourisme spatial Virgin Galactic au départ du Nouveau-Mexique.

Bezos, vêtu d’une combinaison de vol bleue et d’un chapeau de cow-boy, et les autres passagers sont montés dans un véhicule SUV pour un court trajet en voiture jusqu’à la rampe de lancement avant de gravir une tour et de monter à bord du vaisseau spatial blanc étincelant, avec une plume bleue sur le côté. Chaque passager a sonné une cloche brillante avant de monter à bord de la capsule de l’engin.

« Ils sont prêts pour le vol de leur vie », a déclaré la présentatrice du lancement, Ariane Cornell de Blue Origin, lors d’une webdiffusion en direct.

Branson est allé dans l’espace en premier, mais Bezos devrait voler plus haut – 62 miles (100 km) pour Blue Origin contre 53 miles (86 km) pour Virgin Galactic – dans ce que les experts appellent le premier vol spatial non piloté au monde avec un tout civil équipage. Il s’agit du premier vol en équipage de Blue Origin dans l’espace.

Bezos, fondateur de la société de commerce électronique Amazon.com Inc (AMZN.O), et son frère Mark Bezos, dirigeant de capital-investissement, ont été rejoints par deux autres personnes. L’aviatrice pionnière Wally Funk, 82 ans, et le récent diplômé du secondaire Oliver Daemen, 18 ans, sont en train de devenir les personnes les plus âgées et les plus jeunes à atteindre l’espace.

Le vol coïncide avec l’anniversaire des Américains Neil Armstrong et Edwin « Buzz » Aldrin devenant les premiers humains à marcher sur la lune, le 20 juillet 1969. New Shepard porte le nom d’Alan Shepard, qui en 1961 est devenu le premier Américain dans l’espace.

Funk faisait partie du groupe de femmes Mercury 13 qui s’est entraîné pour devenir astronautes de la NASA au début des années 1960, mais a été ignorée en raison de son sexe. Daemen, premier client payant de Blue Origin, va étudier la physique et la gestion de l’innovation aux Pays-Bas. Son père, qui dirige la société de gestion d’investissement Somerset Capital Partners, était sur place pour regarder son fils s’envoler dans l’espace.

Le lancement a été assisté par des membres de la famille Bezos et des employés de Blue Origin, et quelques spectateurs se sont rassemblés le long de l’autoroute avant l’aube.

MINUTES D’APERÇU

New Shepard est un combo fusée-capsule de 18,3 mètres de haut et entièrement autonome qui ne peut pas être piloté depuis l’intérieur du vaisseau spatial. Il est entièrement piloté par ordinateur et n’avait à son bord aucun astronaute ou personnel qualifié de Blue Origin.

Virgin Galactic a utilisé un avion spatial avec une paire de pilotes à bord.

New Shepard a été conçu pour dévaler à des vitesses supérieures à 2 200 miles (3 540 km) par heure à une altitude d’environ 62 miles (100 km), la ligne dite de Kármán définie par un organisme aéronautique international comme définissant la frontière entre l’atmosphère terrestre et espace.

Après la séparation de la capsule du booster, l’équipage devait se déboucler pour quelques minutes d’apesanteur. Puis la capsule devait retomber sur Terre sous des parachutes, utilisant un système de rétro-poussée de dernière minute qui expulse un « coussin d’air » pour un atterrissage en douceur dans le désert du Texas.

Le booster réutilisable avait déjà volé deux fois dans l’espace.

Le lancement a représenté une nouvelle étape dans la course à la création d’un secteur du tourisme spatial qui, selon la banque d’investissement suisse UBS, atteindra 3 milliards de dollars par an dans une décennie. Un autre magnat de la technologie milliardaire, Elon Musk, prévoit d’envoyer un équipage entièrement civil en mission orbitale de plusieurs jours sur sa capsule Crew Dragon en septembre.

Sur Twitter, Musk a souhaité « bonne chance » à l’équipe de Blue Origin quelques heures avant le lancement.

Blue Origin vise le premier des deux vols de passagers supplémentaires cette année en septembre ou octobre.

Blue Origin semble avoir un réservoir de futurs clients. Plus de 6 000 personnes d’au moins 143 pays ont participé à une vente aux enchères pour devenir le premier client payant. Le gagnant de l’enchère, qui a fait une offre de 28 millions de dollars, a abandonné le vol de mardi, ouvrant la voie à Daemen. Virgin Galactic a déclaré que 600 personnes avaient réservé des réservations, au prix d’environ 250 000 $ par billet.

Branson a déclaré qu’il visait à terme à baisser le prix à environ 40 000 $ par siège.

Bezos a une valeur nette de 206 milliards de dollars selon l’indice Bloomberg Billionaires. Il a démissionné ce mois-ci de son poste de PDG d’Amazon, mais en reste le président exécutif.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici