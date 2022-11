Jeff Bezos attribue 100 millions de dollars à Dolly Parton et s’engage à donner la fortune à une association caritative

Jeff Bezos donne sa fortune. Le fondateur milliardaire d’Amazon et sa partenaire Lauren Sánchez prévoient de faire don de la majorité de ses 124 milliards de dollars valeur nette à la charité au cours de sa viea-t-il déclaré samedi dans une interview à CNN.

Bezos et Sánchez ont commencé ce processus, en partie, en annonçant que la musicienne Dolly Parton est la troisième lauréate du prix Courage and Civility de 100 millions de dollars.

“Quand vous pensez à Dolly”, a déclaré Sánchez à CNN, “regardez, tout le monde sourit, n’est-ce pas? Elle rayonne de lumière. Et tout ce qu’elle veut faire, c’est apporter de la lumière dans le monde des autres. de quelqu’un de mieux que de donner ce prix à Dolly, et nous savons qu’elle va faire des choses incroyables avec.”

Réagissant au prix dans un tweet, Parton a déclaré qu’elle espérait “faire de bonnes choses avec cet argent”.

“J’essaie de mettre mon argent là où est mon cœur”, a-t-elle écrit samedi.

Le prix a déjà été décerné au chef Jose Andrés pour son travail de préparation de repas pour les Ukrainiens et au défenseur du climat Van Jones. Il est conféré sans avertissement et vise à honorer ceux qui ont été des figures courageuses et fédératrices.

Bezos a été critiqué dans le passé pour ne pas avoir signé le Faire un don, une déclaration publique des citoyens les plus riches du monde selon laquelle ils donneront la majorité de leur fortune à des œuvres caritatives. MacKenzie Scott, son ex-femme, signé en 2019.

Dans l’interview de samedi, Bezos a déclaré qu’il prévoyait de donner la majorité de sa richesse de son vivant, mais n’a donné aucun détail sur la manière et le moment où cela pourrait se produire. Il a déjà engagé 10 milliards de dollars sur 10 ans dans le Bezos Earth Fund, axé sur le climat, présidé par Sánchez.

“Ce n’est pas facile”, a-t-il déclaré. “Construire Amazon n’a pas été facile. Il a fallu beaucoup de travail acharné, un groupe de coéquipiers très intelligents, des coéquipiers qui travaillent dur, et je trouve – et je pense que Lauren trouve la même chose – que la charité, la philanthropie, est très similaire.”

En revanche, Scott a bouleversé le monde de la philanthropie en donnant presque 4 milliards de dollars en moins d’un an.