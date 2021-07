Jeff Bezos atteint l’espace lors du premier lancement en équipage de Blue Origin

VAN HORN, Texas — Jeff Bezos est la personne la plus riche du monde, et maintenant le premier à détenir ce titre alors qu’il n’est pas sur Terre. Blue Origin l’a lancé dans l’histoire des vols spatiaux mardi, avec Bezos à bord de la première fusée New Shepard avec équipage de son entreprise, aux côtés des personnes les plus âgées et les plus jeunes à avoir jamais volé dans l’espace. La capsule transportant l’équipage de Blue Origin a accéléré à plus de trois fois la vitesse du son avant d’atteindre 80 kilomètres (ou environ 262 000 pieds d’altitude), la frontière que les États-Unis utilisent pour marquer le bord de l’espace. L’équipage a flotté en microgravité pendant quelques minutes, avant que la capsule ne revienne et n’atterrisse sous un ensemble de parachutes.

Un siège et la vue de l’intérieur d’une capsule New Shepard au bord de l’espace. Origine Bleue

Faire l’histoire

En plus de sa valeur nette singulière, Bezos, 57 ans, est également le seul fondateur de l’espace à avoir effectué le premier vol en équipage de sa compagnie. Alors que SpaceX et Virgin Galactic ont déjà lancé des astronautes, Bezos est le premier à participer au vol inaugural de l’équipage. Flottant à côté de lui : Wally Funk, 82 ans, et Oliver Daemen, 18 ans – respectivement les humains les plus âgés et les plus jeunes à avoir jamais volé dans l’espace – et le frère cadet de Bezos, Mark, 53 ans.

De gauche à droite : Oliver Daemen, Wally Funk, Jeff Bezos, Mark Bezos. via @jeffbezos sur Instagram

Bezos a invité son frère et Funk, une pionnière de l’aérospatiale, à se joindre au vol. Daemen était un ajout tardif, car son siège faisait à l’origine partie d’une vente aux enchères publique. Mais le gagnant de l’enchère, une personne anonyme qui a offert 28 millions de dollars pour voler avec Bezos, n’a pas pu se rendre à la date de lancement du 20 juillet. Le père de Daemen, Joes, PDG d’une société de capital-investissement aux Pays-Bas, était également un enchérisseur dans la vente aux enchères, Daemen devant voler sur le deuxième lancement de l’équipage de Blue Origin en tant que passager payant. Lorsque le soumissionnaire mystère s’est retiré, la société a déplacé Daemen jusqu’au premier lancement. Le lancement de mardi a également marqué une autre étape historique, le 20 juillet marquant le 52e anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11.

La vision spatiale de Bezos

Le lancement de New Shepard représente une étape importante dans sa progression vers la vision de Bezos. Il a fondé Blue Origin dans le but de créer « un avenir où des millions de personnes vivent et travaillent dans l’espace au profit de la Terre ». La fusée New Shepard et la capsule qui la recouvre sont réutilisables, capables de lancer, d’atterrir et de relancer plusieurs fois. Le système de fusée est à bien des égards un pionnier pour les autres projets à plus grande échelle de Blue Origin, tels que sa fusée orbitale New Glenn.

Une illustration d’artiste d’une fusée New Glenn debout sur la rampe de lancement en Floride. Origine Bleue

Comme New Shepard, le propulseur de fusée New Glenn est conçu pour être réutilisable, la société s’attendant à ce que chacun soit capable de lancer et d’atterrir 25 fois. New Glenn, avec une date de lancement inaugurale cible à la fin de 2022, mesure environ 320 pieds de haut et est conçu pour soulever près de 50 tonnes de charge utile en orbite terrestre basse. Blue Origin a également développé plusieurs moteurs pour propulser ses deux fusées, notamment les moteurs BE-3, BE-4 et BE-7.

Blue Origin teste l’un des moteurs de fusée BE-4 que la société développe pour lancer sa fusée New Glenn. Origine Bleue | gif par @thesheetztweetz

Quatrièmement et enfin, Blue Origin travaille sur un atterrisseur avec équipage appelé Blue Moon, que la société espère un jour livrer des astronautes et du fret à la surface lunaire.

Milliardaires de l’espace

Peinture murale montrant Jeff Bezo et son frère Mark Bezo, est vue à Van Horn, Texas, deux jours avant le lancement prévu du vol inaugural de Blue Origin vers le bord de l’espace par le milliardaire américain Jeff Bezos et ses trois coéquipiers, dans la ville voisine de Van Horn, Texas, États-Unis, 18 juillet 2021. Thom Baur | Reuters