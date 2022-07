Jeff Bezos a visité le palais de Buckingham et a dîné avec Tom Cruise lors d’une visite à Londres, selon un rapport

Jeff Bezos et sa compagne Lauren Sanchez à Londres cette semaine. Ricky Vigile/Getty Images

Jeff Bezos a fait le tour de Buckingham Place lors d’une visite à Londres, a rapporté The Sun.

Le fondateur d’Amazon a ensuite dîné dans un restaurant Mayfair avec l’acteur Tom Cruise.

Jeff Bezos vaut environ 145 milliards de dollars, selon le Bloomberg Billionaires Index.

Jeff Bezos a visité le palais de Buckingham et a dîné avec l’acteur Tom Cruise lors d’une visite à Londres cette semaine, Le journal du Soleil signalé.

Le deuxième homme le plus riche du monde a visité le palais de la reine à Londres avec 30 amis et sa famille à 109 dollars le billet, selon le rapport.

Une source anonyme a déclaré au Sun que la visite privée des salles d’apparat était “surnommée en plaisantant une” virée shopping “par le personnel du palais. Il a montré un intérêt particulier pour la salle du trône et la salle de bal”.

La visite de Bezos du Jubilé de platine : l’accession de la reine l’exposition aurait chevauché le public. La source a déclaré que le milliardaire “a été déplacé discrètement d’une pièce à l’autre pour cacher sa visite aux derniers visiteurs restants de la journée”.

Bezos est ensuite allé dîner à l’hôtel The Twenty Two à Mayfair avec sa partenaire Lauren Sanchez et la star de Top Gun et Mission Impossible Tom Cruise, selon le rapport.

Le menu du restaurant comprenait un filet de turbot rôti pour 55 $ et du homard grillé qui coûtait jusqu’à 60 $ par assiette. L’hôtel-boutique de 31 chambres sur Grosvenor Square a ouvert ses portes en avril. Il dispose également d’un club de membres pour les “créatifs et curieux” et se veut “très accessible pour une jeune génération”, l’hôtelier Navid Mirtorabi a déclaré au Financial Times.

Bezos et Sanchez ont également dîné cette semaine au restaurant The Wolseley sur Piccadilly dans le centre de Londres, le Daily Mail signalé. Il est décrit comme un “café-restaurant ouvert toute la journée dans le style grand européen” et occupe le site d’une ancienne salle d’exposition de voitures.

Le fondateur d’Amazon vaut 145 milliards de dollars, selon le Indice Bloomberg des milliardaires, faisant de lui la deuxième personne la plus riche du monde.

Bezos a d’abord dépassé Bill Gates en tant que personne la plus riche du monde en 2017, mais a ensuite été renversé par le directeur général de Tesla, Elon Musk.