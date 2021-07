Jeff Bezos a un message pour Richard Branson avant que ce dernier ne s’envole dans l’espace

Avant le voyage dans l’espace du milliardaire britannique Sir Richard Branson qui devait avoir lieu dimanche, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a souhaité au premier un « vol réussi et sûr ». Le voyage de Branson dans l’espace doit avoir lieu neuf jours seulement avant le propre vol de Bezos à bord du New Shepard, la fusée fabriquée par sa société spatiale, Blue Origin avec son frère Mark.

L’engin de Branson sera lancé depuis le Spaceport America au Nouveau-Mexique et l’ensemble du processus sera diffusé en direct sur le fil Twitter de Virgin Galactic à partir de 18h30, selon l’heure indienne. L’ensemble du trajet devrait durer environ 90 minutes.

Dans une publication Instagram, Bezos a souhaité à Branson et à « toute l’équipe un vol réussi et sûr ».

Branson, le fondateur du groupe Virgin, devrait s’envoler dans l’espace à bord de l’avion-fusée VSS Unity SpaceShipTwo. Selon la BBC, l’engin emportera l’Unity sur environ 15 km ou 50 000 pieds où il sera lâché. Après cela, un moteur-fusée à l’arrière du véhicule s’allumera et le tirera vers le haut. Pendant quelques minutes après cela, Branson, ses trois coéquipiers et les deux pilotes auront une vue spectaculaire de la terre d’en haut et se sentiront également en apesanteur.

L’avion retournera à la base après avoir touché une altitude qui devrait être légèrement inférieure à la ligne de Kármán, une ligne qui sépare l’atmosphère terrestre de l’espace. La ligne Kármán est à 100 km au-dessus du niveau moyen de la mer de la Terre.

Bezos, qui devrait s’envoler vers la ligne Kármán dans une capsule spatiale catapultée par la fusée Blue Origin avec son frère et deux autres touristes de l’espace, le fera le 20 juillet. La fusée décollera de la rampe de lancement de Blue Origin dans l’ouest du Texas. et Bezos et ses compagnons ressentiront la force de l’ascension et l’attraction de la gravité terrestre, trois fois plus forte que la normale. Dans l’espace, Bezos et ses compagnons seront en apesanteur pendant environ trois minutes.

