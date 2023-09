Jeff Bezos a-t-il finalement choisi le bon PDG pour Blue Origin ?

Blue Origin, la société spatiale créée il y a 24 ans par le fondateur d’Amazon Jeff Bezos, a un nouveau PDG. Dave Limp, l’ancien responsable de la division appareils d’Amazon, succédera à Bob Smith, qui a rejoint Honeywell en 2017.

Limp prend le relais en décembre ; son embauche était signalé pour la première fois par CNBC.

Blue Origin a poussé une vision ambitieuse des milliers d’humains vivant et travaillant dans l’espace, mais sa plus grande réussite jusqu’à présent a été le développement de New Shepard, une petite fusée et une capsule spatiale qui transportent des expériences et des passagers (y compris Bezos en 2021) au bord de l’espace pendant quelques minutes.

Limp se lance dans un travail rempli de défis : New Shepard est cloué au sol depuis plus d’un an depuis l’échec d’une mission sans équipage en 2022. La fusée orbitale tant attendue de Blue Origin, New Glenn, a désormais quatre ans de retard sur son calendrier initial. et pourrait faire ses débuts l’année prochaine. Blue Origin a remporté un contrat pour développer un véhicule pour transporter des astronautes à la surface de la Lune et envisage de lancer une station spatiale futuriste, mais il n’a pas partagé de mises à jour sur la technologie complexe nécessaire pour réaliser ces missions.

L’entreprise attend également de voir le Moteurs de fusée BE-4 il a été construit pour le décollage de la fusée Vulcan de United Launch Alliance. Ce véhicule était censé faire ses débuts cette année, mais il a été retardé en raison de problèmes apparemment sans rapport avec les moteurs de Blue.

Dans une lettre aux employés, Smith a déclaré qu’il était fier de bâtiment Blue de ses racines en tant qu’organisation de recherche à une « grande et importante entreprise spatiale ». Mais alors que Blue a dépensé des milliards pendant le mandat de Smith, en embauchant plus de 9 000 travailleurs et en construisant d’énormes nouvelles installations, et en remportant des contrats pour lancer des satellites et construire cet atterrisseur lunaire, l’élément manquant a été l’exécution.

La culture de Blue Origin sous Smith a été critiquée par le personnel ancien et actuel. Alexandra Abrams et 20 employés anonymes dit en 2021 qu’ils étaient au courant de nombreux incidents de harcèlement sexuel, y compris des allégations contre un haut collaborateur de Smith, qui sont restés sans réponse. D’anciens salariés ont également critiqué la culture de sécurité de l’entrepriseaffirmant que les dirigeants de Blue demandaient aux ingénieurs d’en faire trop sans disposer de suffisamment de temps ni de financement.

Blue Origin se tourne vers Amazon pour un nouveau leader

Bezos a écrit un e-mail aux employés de Blue pour présenter Limp, dont le moLe premier travail important chez Amazon a été de diriger le développement de la liseuse Kindle, la Fire TV et haut-parleur intelligent Alexa. Bezos a fait à Limp son plus grand compliment – ​​« un état d’esprit axé sur le client » – mais l’observation la plus importante de l’entrepreneur milliardaire était que « Dave a un sens de l’urgence exceptionnel, apporte de l’énergie à tout et aide les équipes à avancer très rapidement ».

L’industrie spatiale l’espère certainement. Blue Origin a été présentée comme la seule entreprise disposant du capital et de la vision nécessaires pour concurrencer SpaceX à une époque où le gouvernement d’Elon Musk l’entreprise détient un quasi-monopole sur le lancement de satellites et les vols spatiaux habités aux États-Unis et en Europe. Les responsables américains et les responsables des satellites sont impatients de voir davantage d’options pour atteindre l’espace et une concurrence qui pourrait faire baisser le coût pour y parvenir.

Limp se distingue également par le fait qu’il n’a pas de formation en ingénierie aérospatiale ; bOutre Musk, il sera le premier PDG d’une entreprise de fusées modernes sans fusée. Il a toutefois supervisé le projet de satellite Kuiper d’Amazon, qui vise à lancer des milliers de vaisseaux spatiaux pour fournir une connectivité Internet depuis orbite, semblable au réseau Starlink de SpaceX.

Cette expérience devrait aider Limp à comprendre les besoins de ses futurs clients lanceurs de satellites, mais elle pourrait également entraîner des complications juridiques : les actionnaires sont poursuivre Amazon, alléguant qu’elle avait attribué de manière inappropriée des milliards de dollars en contrats de lancement à Blue Origin pendant le mandat de Limp. Alors qu’Amazon nie les allégations, la réapparition de Limp en tant que PDG de Blue sera sans aucun doute évoquée. en cour.