Calmez-vous, A-Town vers le bas !

Piège les titans TI et Jeezy a apporté la chaleur et une forte chance de neige au célèbre Tabernacle d’Atlanta pour la série 50 & Forever City Sessions d’Amazon Music célébrant 50 ans de hip-hop.

Les légendes sans âge ont parcouru leurs catalogues classiques avec la tête d’affiche Jeezy effectuant une série de smashs dont « Go Crazy », « Soul Survivor » et « Get Ya Mind Right » qui ont secoué le bâtiment pendant son set épique.

L’invité spécial TI a commandé la foule avec des succès intemporels, des faces B (« What’s Yo Name? » Yes !) Et sa bravade signature qui a donné le ton à une nuit légendaire dans le A.

Les fans ont également eu droit à une apparition de Jeune Dro qui passe toujours un bon moment en tant que l’un des artistes les plus sous-estimés du hip-hop.

La dernière série étoilée d’Amazon Music a été lancée pour rendre hommage à l’influence monumentale du hip-hop sur la musique, la culture et la société tout en réunissant les fans pour honorer son héritage indéniable et défendre les artistes écrivant les 50 prochaines années de l’histoire du hip-hop.

Créé par Rotation, la branche Hip-Hop et R&B d’Amazon Music, en collaboration avec l’agence créative Droga5, « 50 & Forever » donne au Hip-Hop ses fleurs bien méritées avec des événements organisés, des diffusions en direct, des listes de lecture, du contenu original et de la nouvelle musique. – couvrant Amazon Music, Twitch, Audible, Prime Video et Amp.

La série animée a débuté le 20 juillet avec certains des plus grands noms du hip-hop, notamment Wale, Kid Cudi, Rick Ross, Clipseet plus.

Le week-end dernier, Pusha T s’est lié avec son frère Malice pour une réunion tant attendue de Clipse au Pier 17 à New York.

Le plus grand Bawse en a donné aux fans pour leur argent avec une autre performance mémorable.

Avant le 50e anniversaire officiel le 11 août, journaliste/producteur Rapide Morman accueillera des discussions spéciales « Group Thread » mettant en vedette des sommités du hip-hop discutant de l’histoire et de l’héritage du genre légendaire.

Chaque mardi, Breakthrough Live présentera des performances de la prochaine génération de talents hip-hop qui définiront le genre dans les années à venir.

Et les mercredis, 50 & Forever accueilleront des épisodes spéciaux de Rotation Roundtable avec Morman, Nyla Symon, Gabe Pet Rob Markman avant de conclure avec la représentation finale au Quai 17 le 10 août.