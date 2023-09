Jeezy et Jeannie Mai se séparent, le rappeur demande le divorce après 2 ans – Hollywood Life

Crédit d’image : Agence de presse Image/NurPhoto/Shutterstock

Jeezy et Jeannie Mai ont rompu. Le rappeur d’Atlanta, dont le vrai nom est Jay Jenkins, a déposé des documents judiciaires pour divorcer de sa femme depuis deux ans le vendredi 15 septembre. Jeezy, 45 ans, a déposé une demande auprès de la Cour supérieure du comté de Fulton, et les documents indiquent que le couple a un accord prénuptial, selon Le Journal-Constitution d’Atlanta. Il demande la garde partagée de leur fille Monaco. Le rappeur a déclaré que lui et sa femme étaient déjà séparés.

Le vrai L’animatrice de talk-show, 44 ans, a commencé à sortir avec le rappeur, 45 ans, en 2019, après qu’il ait été invité dans son émission. Le couple s’est marié deux ans plus tard lors d’une cérémonie dans leur maison d’Atlanta en mars 2021. Ils ont accueilli leur fille en janvier 2022. Jeezy était le deuxième mariage de Jeannie. Avant le rappeur « My President », l’animateur était marié à Freddy Harteis de 2007 à 2018. C’était le premier de Jeezy. Alors que Monaco était le premier enfant de Jeannie, Jeezy a trois autres enfants issus de relations passées.

Un jour avant le dépôt, Jeezy a publié une photo sur Instagram avec une légende énigmatique. La photo était une photo de lui debout devant une voiture de sport avec une tenue élégante. « Trop concentré sur qui je deviens pour me concentrer sur ceux qui ne viennent pas avec moi », a-t-il écrit sous la photo.

Le couple avait accueilli Monaco en janvier 2022. Jeannie a ensuite annoncé le nom de sa fille dans son talk-show. « J’ai demandé à Dieu une vie d’amour et de bonheur », a-t-elle écrit dans l’annonce sur Instagram. « Il m’a envoyé ma famille. »

Tout au long de leur mariage, Jeannie avait pris le nom de famille du rappeur, Jenkins. Elle a expliqué pourquoi c’était une décision spéciale pour elle dans une interview exclusive avec HollywoodVie en 2021. « Mon mari est un être humain magnifique, encore moins une légende dans ces rues et son nom, son nom de famille pour moi signifie un homme qui a tant survécu et qui a triomphé et a déjoué les pronostics d’une manière que beaucoup les gens ne peuvent pas le dire. Alors aujourd’hui, étant Jeannie Mai Jenkins, je suis fière de porter son nom et d’apporter tout ce que je peux pour donner encore plus de sens et encore plus de valeur à ce qu’il a déjà », a-t-elle déclaré.