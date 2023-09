Jeezy demande le divorce de Jeannie Mai

C’est fini pour un rappeur et un animateur de télévision.

Jeezy a officiellement demandé le divorce de Jeannie Mai.

La nouvelle a été confirmée par The Atlanta Journal-Constitution qui rapporte que le dossier a été déposé jeudi devant la Cour supérieure du comté de Fulton et note que Jeezy, née Jay Jenkins, est déjà séparé de sa femme.

Les deux ont un accord prénuptial et Jeezy demande la garde légale conjointe de leur fille, Monaco Mai Jenkins, née en janvier 2022, ajoute la publication.

Mai a été aperçue le 3 août à la salle de concert Tabernacle d’Atlanta pour « City Sessions: 50 & Forever avec Jeezy & Special Guest ».

Avant cela, elle l’avait félicité aux côtés de leur fille pour avoir eu un New York Times livre à succès.

« Aujourd’hui, je célèbre une étape remarquable franchie par mon mari, @jeezy, dont les mémoires ‘Adversity For Sale’ se sont hissées sur la liste des best-sellers du New York Times », a écrit Mai le 6 septembre.

Votre histoire a toujours été une source d’inspiration pour moi, mais la voir imprimée m’a laissé encore plus impressionné par votre force et votre sagesse. Tu nous as invités dans les recoins les plus intimes de ta vie, là où cohabitent douleur et triomphe. Ce moment n’est pas seulement un témoignage de vos compétences littéraires, bébé, mais une reconnaissance de votre capacité à inspirer grâce au pouvoir de la narration.

Je suis infiniment reconnaissant pour votre voix dans ce monde. Honoré de marcher à tes côtés mon amour🖤”