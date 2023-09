Jeezy demande le divorce de Jeannie Mai et brise Internet

Un autre jour, un autre divorce

Cela semblait être un vendredi comme un autre en septembre jusqu’à ce que la nouvelle éclate Jeezy45 ans, a demandé le divorce de Jeannie Mai44 ans, après deux ans de mariage apparemment heureux.

La bombe inattendue a été confirmée par le Atlanta Journal-Constitution qui rapporte que le dossier a été déposé jeudi devant la Cour supérieure du comté de Fulton et note que Jeezy (de son vrai nom Jay Jenkins) est déjà séparé de sa femme.

Vous vous souvenez peut-être de Jeezy et de l’ancien Le vrai co-animateur rendant leur rumeur baeship IG officielle avant leurs fiançailles un an plus tard en 2020.

En mars 2021, les deux se sont mariés lors d’une cérémonie intime à leur domicile d’Atlanta, Jeannie se réjouissant de leur union quelques mois plus tard dans un interview avec ET.

« Oh mon Dieu. La vie conjugale semble 1 000 pour cent différente de celle où nous sortions ensemble, de la meilleure des manières », a déclaré Mai. «J’ai adoré notre vie amoureuse parce que nous avons vraiment passé du temps de qualité à apprendre à nous connaître et à nous assurer que nous étions bien l’un pour l’autre. Et maintenant que nous sommes mariés, c’est encore plus traité avec tant de délicatesse et de prévenance, car nous avons la quarantaine et nous avons tous les deux grandi dans des ménages qui n’étaient pas des mariages sains. Nous n’avons jamais vu à quoi cela ressemble.

Les deux ont un accord prénuptial et Jeezy demande la garde légale conjointe de leur fille, Monaco Mai Jenkins, née en janvier 2022, ajoute la publication.

La demande de divorce de Jeezy avec Jeannie Mai n’était pas sur ma carte de bingo cette année. Elle vient de poster cette jolie vidéo la semaine dernière. pic.twitter.com/f6dGtepFzy – KO 🇳🇬 (@kemdito) 15 septembre 2023

Mai a été aperçue le 3 août en train de soutenir son futur ex-mari à la salle de concert Tabernacle d’Atlanta pour l’émission 50 & Forever de Prime Video avec Jeezy et des invités spéciaux.

Avant cela, Mai était visiblement absente des réseaux sociaux de Jeezy depuis mai, lorsqu’il lui avait envoyé un message pour la fête des mères.

Naturellement, les médias sociaux ont explosé avec les réactions à la demande de divorce et ont déterré le désormais tristement célèbre clip « sombre sur le côté » de Jeannie que nous ne sommes toujours pas sûrs à 100 % que Jeezy ait vu avant de l’épouser.

Jeannie Mai a dit « Pour moi, la viande brune à côté, le blanc me garde méchant et maigre » Jeezy aurait dû courir pic.twitter.com/suVRsElIZd – ❄️🗝️ (@DiaryOfKeysus) 15 septembre 2023

