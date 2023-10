Jeezy brise son silence sur sa séparation soudaine d’avec Jeannie Mai.

Le rappeur de 46 ans a publié un communiqué détaillant sa décision de mettre fin à son mariage avec l’animateur de 44 ans.

C’est la première fois qu’il reconnaît publiquement avoir demandé le divorce depuis qu’il l’a fait le 14 septembre 2023 à Atlanta après deux ans et demi de mariage.

« La décision de mettre fin à ce chapitre de ma vie n’a pas été prise de manière impulsive et vient avec le cœur lourd », a écrit Jeezy dans une déclaration envoyée à BOSSIP. « Malgré cela, mon amour et mon respect pour Jeannie demeurent et le temps que nous avons passé ensemble occupe une place précieuse dans mon cœur. »