Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Jeezy a rompu son silence plus d’un mois après avoir demandé le divorce Jeannie Mai et a déclaré que mettre fin à leur mariage était un choix difficile. Le rappeur, 46 ans, a publié une déclaration à Divertissement ce soir le 19 octobre et a évoqué pour la première fois sa séparation d’avec sa femme depuis deux ans. « La décision de mettre fin à ce chapitre de ma vie n’a pas été prise de manière impulsive et vient avec le cœur lourd », a déclaré Jeezy. « Malgré cela, mon amour et mon respect pour Jeannie demeurent et le temps que nous avons passé ensemble occupe une place précieuse dans mon cœur. »

« Notre belle fille est le plus beau cadeau de notre relation et je m’engage à faire en sorte qu’elle ressente l’amour et la stabilité qu’elle mérite », a ajouté Jeezy, mentionnant sa fille et celle de Jeannie. Monaconé en janvier 2022. « Pendant cette période, je vous demande de bien vouloir respecter la vie privée de notre famille pendant que nous nous concentrons sur la guérison », a déclaré Jeezy pour conclure sa déclaration.

Après deux ans et demi de mariage, Jeezy a demandé le divorce de Jeannie, 44 ans, devant la Cour supérieure du comté de Fulton à Atlanta, en Géorgie, le 15 septembre. L’ancien couple a un accord prénuptial, selon les documents judiciaires déposés par Jeezy. Les documents ont également révélé qu’il demandait la garde partagée de Monaco. Jeezy a déclaré que son mariage était « irrémédiablement brisé » et qu’il n’y avait « aucun espoir de réconciliation » lorsqu’il a demandé le divorce.

Jeannie a pris un mois de repos sur les réseaux sociaux après que la séparation a été signalée et est revenue sur Instagram avec un message énigmatique le 11 octobre. Elle a publié une photo d’un cahier avec la phrase « Parfois, vous devez faire une pause et vous déconnecter pour guérir » écrite en il. Lors d’une apparition sur Sherri BergerDans l’émission-débat du 12 octobre, Jeannie a évité de parler directement de sa séparation d’avec Jeezy, même si elle a fait allusion au drame conjugal tout en se réjouissant de sa fille d’un an.

« Monaco, c’est mon étoile polaire, et je peux certainement vous dire que je ne sais pas si je gérerais ça de la même manière sans elle, car aujourd’hui, je suis capable de la regarder et de dire : ‘Que ferais-je ?’ te conseillerais-tu si tu étais à ma place ? Et ça change tout », l’ancien co-animateur de Le vrai dit. « Je suis tellement reconnaissante d’être maman et je suis reconnaissante de l’avoir. »

Jeezy et Jeannie se sont mariés en mars 2021 chez eux à Atlanta. Trois mois plus tard, Jeannie a déclaré en exclusivité HollywoodVie que le couple a pris la décision « sacrée » de garder leurs noces privées. « Il y avait certaines choses que nous voulions garder pour nous, et notre mariage était tellement sacré », a-t-elle expliqué. « Vous ne voulez pas planifier quelque chose de vraiment spécial et vous demander si les lentilles TMZ vont traverser mes arbres. »