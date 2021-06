Jeev Milkha Singh rend un hommage émotionnel

Légende indienne du sprint Milkha Singh est décédé vendredi après une bataille d’un mois contre Covid-19, au cours de laquelle il a perdu son ancienne épouse, capitaine de volley-ball national Nirmal Kaur au même mal.

Le lauréat Padma Shri avait 91 ans et laisse dans le deuil son fils golfeur Jeev Milkha Singh et ses trois filles.

Jeev Milkha Singh s’est rendu sur Instagram pour rendre un hommage émouvant.

Voici ce qu’il a écrit : « La relation entre un enfant et ses parents ne change jamais. Peu importe quel âge vous avez ou où dans le monde vous finissez par vivre ou combien vous avez accompli dans la vie. La relation reste simple, c’est une relation d’amour inconditionnel.

En tant que parents, vous êtes la force et l’épine dorsale de notre famille depuis aussi loin que je me souvienne. Ensemble, vous avez nourri et soutenu chacun de nous avec tant d’amour et de soin, tout en inspirant d’une manière ou d’une autre une nation entière à rêver grand et à croire que tout est possible si vous travaillez dur et que vous vous consacrez.

Vous avez touché tant de vies au fil des ans et l’impact que vous avez eu sur cette nation restera longtemps dans les mémoires. Être autour de vous m’a appris à être un meilleur père, frère, mari et a fait de moi un être humain plus compatissant et empathique.

Je t’aime de tout mon coeur maman et papa. Ce ne sera pas facile sans toi, mais je sais que tu seras là-haut, ensemble, pour nous protéger comme tu l’as été toute notre vie. «

