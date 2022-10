Jeep Wrangler Rubicon FarOut marque la fin de la production de diesel

Le moteur diesel six cylindres du Jeep Wrangler a fait ses débuts en 2020, offrant une puissance impressionnante de 260 chevaux et un couple de 442 livres-pied. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et Jeep envoie son Wrangler diesel dans une ferme du nord de l’État avec une dernière édition spéciale.

Jeep a présenté le Wrangler Rubicon FarOut 2023, qui marque la fin de la production de Wrangler diesel aux États-Unis. En plus de son V6 diesel de 3,0 litres, le Wrangler Rubicon FarOut comprend des graphismes et des badges de capot uniques, ainsi que des roues spéciales en aluminium de 17 pouces et un éclairage LED. La calandre est noire satinée et les élargisseurs d’ailes sont peints de la même couleur que la carrosserie.

À l’intérieur, le Wrangler FarOut est équipé de sièges chauffants en cuir noir avec des accents rouges, ainsi que de tapis de sol toutes saisons. Il est également équipé d’une surveillance des angles morts et de capteurs de stationnement arrière, en plus de toutes les améliorations électriques nécessaires au remorquage, y compris un alternateur de 240 ampères, des commutateurs auxiliaires, un attelage de récepteur et un faisceau de câbles à 7 et 4 broches.

Étant donné que le FarOut est basé sur le Rubicon, il est équipé pour une action hors route sérieuse depuis l’usine. Les essieux solides Dana 44 sont montés à l’avant et à l’arrière, et au milieu se trouve une boîte de transfert à deux vitesses avec un rapport de démultiplication de 4,0: 1 à bas régime.

Le Jeep Wrangler Rubicon FarOut 2023 sera disponible à la commande jusqu’en novembre, les livraisons commençant au cours du quatrième trimestre de cette année. Le prix n’a pas été annoncé, mais pour le contexte, le V6 EcoDiesel de 3,0 litres comporte une prime de 4 000 $ par rapport à un Wrangler Rubicon à essence standard. Ceux qui ne sont pas encore prêts à dire au revoir pourront trouver une option diesel sur le Gladiator, bien que l’on ne sache pas combien de temps elle sera proposée sur le pick-up basé sur le Wrangler.