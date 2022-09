Jeep Wagoneer S présente un nouveau SUV électrique de luxe

Que ce passe-t-il Jeep ajoutera un SUV entièrement électrique à sa sous-marque premium Wagoneer. Pourquoi est-ce important Nom de code Wagoneer S, ce véhicule électrique de luxe promet 600 chevaux, un temps de 0 à 60 mph de 3,5 secondes et une autonomie de 400 miles. Et après Le Wagoneer EV fera officiellement ses débuts en 2023, et la production devrait commencer en 2024.

Jeep présentera une paire de nouveaux SUV électriques en 2023, a annoncé jeudi la société. L’un de ces VUS est le Recon prêt pour le tout-terrainmais l’autre est un véhicule électrique haut de gamme qui vivra sous la sous-marque Wagoneer.

Nom de code Wagoneer S pour l’instant, ce nouveau SUV aura une transmission intégrale standard avec un système de gestion du terrain, explique Jeep. Il a l’air plutôt cool, d’après ce que nous pouvons voir dans ces images initiales, avec un design beaucoup plus aérodynamique que tout ce que Jeep a produit auparavant – et heureusement sans l’apparence affreuse et à flancs de dalle du Wagoneer et Grand Wagoneer VUS.

Jeep promet des chiffres de performance assez puissants pour le Wagoneer S. Le SUV électrique devrait produire 600 chevaux, lui permettant d’accélérer à 60 mph en environ 3,5 secondes. Jeep vise également une autonomie d’environ 400 miles par charge.

Parallèlement au Recon, Jeep lancera officiellement le Wagoneer S – ou quel que soit son nom – en 2023, avec un démarrage de la production en 2024. Les réservations commenceront au début de l’année prochaine, et le SUV EV sera vendu autour du monde.