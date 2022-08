Jeep Wagoneer/Grand Wagoneer 2022 : quatre roues motrices dans l’espace d’une limousine

Il y a eu de nombreuses tailles et types de véhicules Jeep au fil des ans, mais rien de vraiment grand ou luxueux.

Pour 2022, les plaques signalétiques Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer, censées être reléguées dans les livres d’histoire, ont été dépoussiérées pour assumer la tâche. Attention Tahoe, Suburban et Escalade, il y a un petit nouveau dans le quartier.

Le Wagoneer et le Grand Wagoneer plus luxueux sont au sommet de l’échelle en termes de taille, étant globalement beaucoup plus grands que le Jeep Grand Cherokee L à sept passagers qui a été introduit pour 2021, et le Grand Cherokee à cinq passagers de longueur régulière qui est nouveau pour 2022. Ensemble, ce quatuor de véhicules utilitaires représente une saturation du marché sans précédent pour la marque Jeep.

Ce qui différencie le duo Wagoneer/Grand Wagoneer du Grand Cherokee, c’est avant tout leur construction. Les Jeeps plus grandes – qui ont la même taille les unes que les autres – utilisent un châssis à carrosserie sur châssis similaire à celui du pick-up Ram 1500 (les Ram et Jeep font tous deux partie du groupe Stellantis), uniquement avec une suspension arrière indépendante en place de l’essieu arrière solide du camion. L’idée est d’offrir une conduite plus confortable. Cela aide certainement, mais le véhicule d’essai Grand Wagoneer roulait toujours de manière rigide (mais confortablement contrôlé) sur des surfaces rugueuses.

En revanche, la construction unifiée sans cadre du Grand Cherokees est similaire à la conception de la plupart des voitures particulières et des wagons.

Le Wagoneer est livré avec un V-8 de 5,7 litres et un moteur électrique de 48 volts. La puissance nette est de 392 chevaux et 404 livres-pied de couple. PHOTO : JEEP

Les quatre Jeeps semblent similaires, mais les Wagoneers plus grands et plus grands ont des formes plus carrées, ce qui facilite l’espace pour les passagers et le chargement. Leurs portes arrière sont également belles et larges, ce qui signifie qu’il est plus facile pour jusqu’à trois passagers d’accéder à la deuxième ainsi qu’à la troisième rangées. Les sièges baquets à dossier haut de la deuxième rangée sont en option dans le Wagoneer et de série dans le Grand Wagoneer. Avec les deux rangées repliées à plat, la capacité de chargement dépasse probablement ce dont la plupart des propriétaires auront jamais besoin.

Le Wagoneer reçoit un V8 de 5,7 litres et un moteur électrique de 48 volts. La puissance nette est de 392 chevaux et 404 livres-pied de couple.

Le Grand Wagoneer a un V8 de 6,4 litres qui développe 471 chevaux et 455 livres-pied.

Une transmission automatique à huit rapports est de série.

Les deux moteurs offrent une accélération vive. Jeep revendique un temps de zéro à 60 mph (96 km / h) de 6,0 secondes pour le Grand Wagoneer, qui pèse 2 910 kilogrammes. C’est environ 180 kilogrammes de plus que le Wagoneer.

Les quatre roues motrices avec une boîte de transfert à deux vitesses (fournissant des gammes hautes et basses) sont en option pour le Wagoneer et de série dans le Grand Wagoneer.

Comme on pouvait s’y attendre, la consommation de carburant n’est pas exactement frugale. Le Wagoneer est évalué à 13,8 l/100 km en conduite mixte ville/route et le Grand Wagoneer est évalué à 16,0 l/100 km.

Bien sûr, ces chiffres sont susceptibles de baisser considérablement avec un bateau ou une caravane attachée. La cote de remorquage de 4 545 kilogrammes du Wagoneer dépasse les 4 475 kilogrammes du Grand Wagoneer.

La différence entre le Wagoneer et le Grand Wagoneer se résume à l’équipement. Le Wagoneer Series II de base sonne à près de 83 000 $, ce n’est donc pas vraiment basique. (Une série moins chère I arrivera plus tard dans l’année modèle.) Le Grand Wagoneer commence à environ 106 000 $. PHOTO : JEEP

Le prix commence à 82 800 $ (y compris les frais de destination) pour le Wagoneer Series II. La série I sera disponible plus tard dans l’année modèle pour un prix de départ d’environ 70 000 $.

La série II est livrée avec un toit ouvrant panoramique, un écran d’infodivertissement secondaire pour le passager avant, un système de divertissement arrière à double écran, une caméra surround à 360 degrés et un système d’auto-stationnement. La série III ajoute plus de contenu et est disponible avec une suspension pneumatique en option qui peut produire jusqu’à neuf centimètres de garde au sol supplémentaire pour le tout-terrain. Hé, c’est toujours une Jeep.

Les prix du Grand Wagoneer commencent avec la série I à 105 800 $ tandis que les listes d’obsidienne de haut niveau pour 118 800 $. Celui-ci défie le Cadillac Escalade en termes de prix et de contenu avec des sièges en cuir matelassé (inclinables électriquement pour les trois rangées), des garnitures intérieures en similibois, un système de divertissement de marque McIntosh à 23 haut-parleurs et des marchepieds rétractables électriquement.

Avec le lancement du Wagoneer et du Grand Wagoneer, Jeep entre dans une arène actuellement dominée par les véhicules General Motors et Ford de taille similaire. Avec style, capacités et performances en faveur de Jeep, l’acceptation est pratiquement garantie.

Avec les deuxième et troisième rangées repliées à plat, la capacité de chargement dépasse probablement ce dont la plupart des propriétaires auront jamais besoin. PHOTO : JEEP

Ce que vous devez savoir : Jeep Wagoneer/Grand Wagoneer 2022

Taper: Véhicule utilitaire pleine grandeur à quatre roues motrices

Moteurs (ch): V8 de 5,7 litres (392, Wagoneer); V8 de 6,4 litres (471, Grand Wagoneer)

Transmission: Automatique à huit rapports

Position sur le marché : Il semble évident que Stellantis offrirait un rival aux Chevrolet Tahoe et Suburban, au GMC Yukon et au Ford Expedition. Ces modèles sont également basés sur des plates-formes de ramassage à carrosserie sur châssis.

Points: Le style ressemble au Grand Cherokee mais à plus grande échelle. • L’intérieur moderne offre les dernières technologies et beaucoup d’espace pour les personnes et le chargement. • Puissance V-8 standard et économie de carburant prévue. • Prix élevés par rapport aux concurrents. • Les modèles breakout rivalisent dans un groupe dominé principalement par Chevrolet, GMC et Cadillac.

Aide à la conduite : Avertisseur d’angle mort avec alerte de recul en cas de trafic transversal (de série); régulateur de vitesse actif (de série); freinage avant et d’urgence (std.); alerte conducteur inattentif (opt.); avertissement de sortie de voie (std.); détection des piétons (opt.)

L/100 km (ville/route) : 15.6/11.7 (Chariot)

Prix ​​de base (dest. incl.): 82 800 $/105 800 $

PAR COMPARAISON

Chevrolet Suburban TI

Prix ​​de base: 66 000 $

66 000 $ Le modèle à huit passagers propose trois choix de moteurs, dont un turbodiesel I-6.

Ford Expedition Max AWD

Prix ​​de base: 80 500 $

80 500 $ Plus long “Ex” offre un choix de deux moteurs turbo V-6 qui produisent jusqu’à 400 ch

Nissan Armada TI

Prix ​​de base: 69 200 $

69 200 $ Huit places est livré avec un V-8 de 400 chevaux. La version Infiniti QX-80 ajoute du luxe.

– écrit par Malcom Gunn, associé directeur chez Wheelbase Media

