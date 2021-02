Nommer un véhicule après une tribu amérindienne est faux, même si les intentions étaient bonnes, a déclaré le chef principal de la nation Cherokee, et Twitter a quelques idées sur ce qu’il faut appeler des SUV Jeep à la place.

Les SUV Jeep Cherokee sont produits depuis 1974 et au début des années 1990, Chrysler (qui fait maintenant partie de la société néerlandaise Stellantis) a ajouté la gamme de modèles de luxe Jeep Grand Cherokee à sa gamme. Chuck Hoskin, qui dirige la plus grande des trois tribus Cherokee reconnues par le gouvernement fédéral aux États-Unis, estime que le nom de son peuple ne devrait pas être « Plâtré sur le côté d’une voiture, » quels que soient les motifs de le mettre là.

«La meilleure façon de nous honorer est d’en apprendre davantage sur notre gouvernement souverain, notre rôle dans ce pays, notre histoire, notre culture et notre langue et d’avoir un dialogue constructif avec les tribus reconnues par le gouvernement fédéral sur la pertinence culturelle,» a-t-il déclaré à Car and Driver Outlet.

En réponse à ce sentiment, la société mère de Jeep, Stellantis, a déclaré les noms de ses véhicules «Ont été soigneusement choisis et nourris au fil des ans pour honorer et célébrer les Amérindiens pour leur noblesse, leurs prouesses et leur fierté.» Il a ajouté qu’il s’était engagé à dialoguer avec la nation Cherokee.

Dans son appel, le chef Hoskin a évoqué une liste de changements de nom récents aux États-Unis, dans lesquels d’anciens noms et images à thème raciste ont été abandonnés sous la pression du public. Les Redskins de Washington sont devenus l’équipe de football de Washington l’été dernier, tandis que la société alimentaire Land O ‘Lakes a cessé d’utiliser l’image d’une femme amérindienne sur son emballage en avril dernier.

Comme pour toute nouvelle concernant les nouvelles sensibilités d’entreprise, il y a eu une réaction mitigée à la demande du chef Cherokee. Beaucoup de gens l’ont soutenu, tandis que certains appelé des redevances à verser aux Cherokee pour chaque vente d’un SUV portant leur nom. Autres mentionné la demande était absurde.

Certaines personnes ont proposé de nouveaux noms que Jeep pourrait utiliser à la place de Cherokee. Un intervenant a suggéré de donner aux SUV le nom de « Un mec blanc bizarre » comme Christopher, faisant apparemment référence à Christophe Colomb, l’explorateur dont le rôle dans le lancement de la colonisation européenne des Amériques a fait de lui une cible pour la frénésie d’iconoclasme de l’année dernière aux États-Unis et dans d’autres pays.

Donnez-lui le nom d’un drôle de type blanc. Le Jeep Grand Christopher sonne bien. – Vaughn Toller (@vaughntoller) 23 février 2021

appelez-le simplement le moteur Jeep. Problème résolu. – Trey (@ trey0311) 23 février 2021

Il y a aussi un argument à faire valoir que le nom «Cherokee» provient d’un mot qu’une autre tribu les appelait une fois, donc la propriété légitime n’est pas claire.

La partie Cherokee ici, et les nouveaux Grand Cherokees sucent fort, ce n’est pas un honneur! @Jeep serait plus sur le point de les nommer Grands Rappels. Dans un esprit objectif, le mot Cherokee est dérivé de la langue Creek qui signifie les gens d’un autre langage. Nous l’avons emprunté aussi 😬 – MOTR, seul 🙃 (@AgnosticOkie) 23 février 2021

La controverse sur la dénomination survient ironiquement au moment où la nation Cherokee met au repos certains de ses propres démons racistes. Lundi, la Cour suprême de la tribu a ordonné que sa constitution soit modifiée en supprimant les mots «par le sang» des sections faisant référence aux droits de citoyenneté.

La langue y a été introduite en 2007 par un vote majoritaire et a effectivement refusé la citoyenneté à environ 8 500 personnes d’ascendance affranchie, dont les ancêtres étaient autrefois des esclaves noirs appartenant à des maîtres cherokee. L’octroi de la citoyenneté aux esclaves émancipés faisait partie du traité de 1866 entre les tribus autochtones et le gouvernement fédéral.

L’amendement a déclenché une bataille juridique qui a culminé en 2017, lorsqu’un juge de district américain a jugé que la demande de relation par le sang était discriminatoire. La Nation Cherokee ne l’a pas combattue.

