Jeep électrifiera toute sa gamme et lancera 4 véhicules électriques d’ici 2025

Que ce passe-t-il Jeep a annoncé son intention d’électrifier l’ensemble de sa gamme américaine, avec l’objectif de vendre 50 % de véhicules électriques d’ici 2030. Pourquoi est-ce important Le plan de Jeep comprend l’expansion de ses groupes motopropulseurs hybrides rechargeables 4xe, ainsi que l’introduction de quatre nouveaux VUS entièrement électriques d’ici 2025. Et après Le Jeep Recon et un nouveau Wagoneer EV feront leurs débuts en 2023, tandis que le Jeep Avenger EV non destiné aux États-Unis sera dévoilé au Mondial de l’Automobile de Paris en octobre.

Jeep prévoit d’électrifier l’ensemble de sa gamme d’ici 2025 et s’attend à ce que 50% de ses ventes aux États-Unis soient entièrement électriques d’ici 2030. La société a présenté ses futurs plans d’électrification lors d’un événement jeudi, qui comprenait également l’annonce de la Reconnaissance, Wagonnier S et Véhicules électriques Avenger.

“4xe est le nouveau 4×4”, a déclaré Christian Meunier, PDG de Jeep. Suite au lancement de la Grand Cherokee 4xe et Wrangler 4xe, l’entreprise intégrera des groupes motopropulseurs électrifiés dans toute sa gamme de véhicules. Cela inclut également la sous-marque Wagoneer, avec des modèles censés “fournir des groupes motopropulseurs qui ciblent environ 500 miles d’autonomie combinée”.

En plus des SUV hybrides rechargeables, Jeep introduira quatre véhicules entièrement électriques dans le monde d’ici 2025. Lors de l’événement de jeudi, Jeep a présenté en avant-première deux SUV qui arriveront aux États-Unis : le Recon et un autre véhicule. nom de code Wagoneer S — ainsi qu’une sous-compacte Avenger EV qui sera exclusivement proposée à l’étranger. Le quatrième SUV EV est encore inconnu pour le moment.

Bien que la société ne se soit pas encore engagée sur une date pour un portefeuille américain entièrement électrique, Jeep affirme que 100 % de ses ventes européennes seront des véhicules électriques d’ici 2030. Les véhicules électriques Recon et Wagoneer S feront leurs débuts en 2023 et les ventes devraient démarrer en 2024. L’Avenger EV non destiné aux États-Unis, quant à lui, fera ses débuts le 17 octobre lors du Mondial de l’Automobile de Paris.