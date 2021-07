Jeep dévoile un nouveau petit SUV Compass avant la poussée des véhicules électriques

Le SUV compact Compass est le véhicule le plus vendu de la marque dans le monde. Le nouveau modèle devrait arriver dans les salles d’exposition nord-américaines à partir de 24 995 $ – 500 $ de plus que le modèle actuel – à l’automne.

Les nouvelles fonctionnalités du Jeep Compass 2022 incluent le freinage d’urgence actif et la surveillance des angles morts en tant que technologies de sécurité standard, ainsi que des écrans intérieurs de 10 pouces en option et un système d’aide à la conduite sur route en option.

CHICAGO – Jeep met à jour l’un de ses plus petits SUV avec de nouvelles technologies et un intérieur repensé avant la poussée de la marque dans les véhicules électriques.

Jim Morrison, directeur de Jeep pour l’Amérique du Nord, a déclaré que les caractéristiques ajoutées et le design renouvelé visent à rendre le Compass « encore plus désirable » dans le segment de plus en plus concurrentiel des petits SUV.

La plupart des mises à jour étaient axées sur le design intérieur et la technologie du véhicule, tandis que l’extérieur présente des modifications mineures pour mieux correspondre aux autres VUS de la gamme Jeep.

« Notre objectif était d’augmenter les attentes des consommateurs quant à l’apparence et la sensation d’un intérieur de VUS compact », a déclaré Chris Benjamin, directeur nord-américain du design intérieur de Jeep.

Le véhicule, qui est produit dans une usine au Mexique, est propulsé par un moteur quatre cylindres de 2,4 litres relié à une transmission automatique à six ou neuf vitesses. L’économie de carburant du véhicule est de 25 mpg combiné, dont 22 mpg en ville et jusqu’à 31 mpg sur autoroute.

Le Compass est un SUV important pour Jeep. Il s’agit d’un véhicule passerelle aux côtés du plus petit SUV Renegade qui a tendance à attirer de nouveaux et plus jeunes acheteurs vers la marque.