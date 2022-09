Jeep Avenger EV arrive en Europe en 2023 avec 250 miles d’autonomie

Lors de son événement 4xe Day jeudi, Jeep a publié plus de photos et de détails de son multisegment électrique sous-compact, qui a été dévoilé pour la première fois plus tôt cette année. Nous savons maintenant que le petit SUV s’appellera l’Avenger et qu’il ne sera malheureusement pas vendu aux États-Unis.

Le style de l’Avenger est identique à ce que nous avons vu précédemment, et c’est vraiment mignon. Ses grandes roues sont poussées vers les coins et logées sous de grands évasements d’ailes, et l’Avenger a beaucoup de revêtement en plastique noir et de faux éléments de plaque de protection. La calandre à sept fentes de Jeep est bloquée et l’Avenger a des phares qui semblent être cachés dans le carénage avant sous de fines bandes de LED.

Nous n’avons pas encore beaucoup de détails sur le groupe motopropulseur, mais l’Avenger aura une autonomie cible d’environ 250 milles. Il est plus petit que le Renegade existant, et Jeep affirme que la garde au sol et les angles d’approche et de franchissement de l’Avenger sont parmi les meilleurs du segment. Quant à l’intérieur, tout ce que nous savons, c’est qu’il sera “technologiquement avancé”.

Jeep indique que l’Avenger sera entièrement dévoilé au Salon de l’auto de Paris en octobre, les réservations ouvrant le même jour. Il sera construit en Pologne et atteindra les concessionnaires début 2023 en Europe, au Japon, en Corée du Sud et sur d’autres marchés. Trois autres Jeeps zéro émission seront introduites en Europe d’ici 2025, et la marque sera entièrement électrique sur le continent d’ici 2030.