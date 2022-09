Jeep annonce un SUV entièrement électrique inspiré du Wrangler et de nouveaux véhicules électriques d’ici 2025

DETROIT – Jeep prévoit de lancer quatre nouveaux VUS entièrement électriques en Amérique du Nord d’ici 2025, dont un Grand Wagoneer de luxe et un véhicule tout-terrain inspiré du Wrangler appelé le Recon.

La marque de SUV américaine par excellence a annoncé jeudi les nouveaux véhicules ainsi que des plans pour que la moitié de ses ventes aux États-Unis et la totalité de ses ventes en Europe soient des véhicules entièrement électriques d’ici 2030. Les objectifs de vente sont conformes aux précédents annoncés par la société mère de Jeep. , Stellantide.

Les dirigeants de Jeep ont déclaré que les nouveaux modèles de véhicules électriques seraient des ajouts à la gamme de la marque, et non des remplacements pour les modèles actuels tels que son SUV phare tout-terrain Wrangler.

Ces annonces constituent les plans d’électrification les plus détaillés et les plus agressifs de Jeep à ce jour. Auparavant, la marque se concentrait largement sur les véhicules électriques hybrides rechargeables qui offrent une conduite tout électrique en plus d’un moteur à combustion interne traditionnel.