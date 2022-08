Jee Le Zaraa sera retardé avec les trois principales dames Priyanka Chopra, Alia Bhatt et Katrina Kaif embrassant la maternité? [Exclusive]

Les fans étaient sacrément excités lorsque Priyanka Chopra, Katrina Kaif et Alia Bhatt ont annoncé ensemble un film sur la route comme Dil Chahta Hai. Cependant depuis l’annonce, il n’y a pas eu de développement sur le film – quand cela se passe-t-il ? C’est la question à un million de dollars que tout le monde se pose, mais avons-nous une réponse ? Oui! Le film est définitivement en train de se produire, mais pas de sitôt. Le film est resté en veilleuse pendant un certain temps alors que toutes les principales dames embrassent la maternité.

Une source très bien placée informe : “En ce moment, en raison des développements personnels dans la vie de Priyanka Chopra et d’Alia Bhatt, les réalisateurs veulent donner aux actrices l’espace dont elles ont tant besoin et ne commencer à tourner que lorsqu’elles sont à l’aise pour commencer le tournage. Alia attend en ce moment son premier enfant avec Ranbir Kapoor, on ne peut pas s’attendre à ce qu’elle tourne ce road trip pendant sa grossesse, ce qui signifie que le film va prendre du retard.Alors que Priyanka qui a accueilli sa fille Maltie Chopra Jonas il y a à peine six mois est heureuse de passer son temps avec sa fille et est prête à passer à l’écran quand ses principales dames le feront”.

En parlant de Katrina Kaif, il y a eu un fort buzz sur le fait que l’actrice de Tiger 3 était enceinte après son mariage avec Vicky Kaushal. Mais le couple n’a pas encore fait d’annonce à ce sujet. Katerina a terminé son film de franchise le plus réussi Tiger 3 avec Salman Khan et commencera bientôt les promotions de Phone Bhoot avec ses co-stars Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khattar avec qui elle apparaîtra sur Koffee With Karan 7 de Karan Johar et les fans ne peuvent pas attendre pour le divertissement.

Jee Le Zaraa sera le film le plus mémorable pour le public dirigé par Farhan Akhtar. Il portera la casquette de réalisateur après une longue interruption. Cependant, nous attendons tous que les principales dames commencent bientôt le tournage. Bien que nous ayons contacté l’équipe de production au sujet des derniers développements du film alors que toutes les principales dames adoptent la maternité, elles sont restées indisponibles pour commenter.